Даже сейчас у путешественников достаточно возможностей, чтобы бюджетно отдохнуть в этой потрясающей стране.

Долгое время Португалия считалась одним из самых бюджетных направлений для отдыха в Европе, однако по мере роста ее популярности туристы все чаще замечают, что цены на туристические услыги в стране стремительно растут.

В свою учередь британский тревел-блогер Дэниел Джеймс Кларк, долгое время живущий в Португалии, в своем материале для крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet рассказал, что даже сейчас у путешественников достаточно возможностей, чтобы бюджетно отдохнуть в этой потрясающей стране.

17 способов бюджетно отдохнуть в Португалии

1. Пропускайте высокий сезон. Хотя размещение вне сезоно значительно дешевле по всему миру, в Португалия эти колебания цен особенно резкие. Например, посещая Алгарви в еще солнечном октябре, можно сэкономить до 75% на проживании за счет отсутствия туристов с детьми, путешествующих только в каникулы. Также стоит избегать посещения Португалии в сезон праздников или каки-либо масштабных событий. Кроме того, в некоторых городах постоянно растущие туристические налоги снижаются или отменяются в низкий сезон.

2. Посещайте бесплатные местные фестивали. Крупные летние платные мероприятия можно заменить местными фестивалями и праздниками, которые проходят круглый год, что позволит увидеть Португалию в ее лучшей атмосфере. Не нужно покупать билет, чтобы оценить красочный карнавал в Авейру (по всей стране в феврале или марте), студенческий праздник Кейма-даш-Фиташ в Коимбре в мае или большую новогоднюю пляжную вечеринку в Албуфейре.

3. Ищите недорогие рейсы во все три аэропорта. Три международных аэропорта материковой Португалии – Лиссабон, Порту и Фару – все связаны с европейскими и североамериканскими городами. Стоимость авиабилетов может значительно различаться между тремя аэропортами, поэтому стоит поискать лучшие варианты без привязки к конкретному из них, тем более, что внутри страны можно путешествовать вполне бюджетно – автобусы соединяют Лиссабон с Порту примерно за три с половиной часа (билеты от 5 евро), а самый быстрый поезд соединяет Порту с Фару за шесть часов (билеты от 35,50 евро). Кроме того, недорогие билеты на общественный транспорт (метро в Лиссабоне и Порту, автобус в Фару) связывают аэропорты с центром города.

4. Комбинируйте популярные места, необычные места и природные достопримечательности. Эксперт советует запланировать в Португалии больше времени на менее дорогие, любимые местными жителями направления. Дорогие дворцы Синтры можно заменить Palacio Nacional de Mafra, винодельни Дору – недооцененным регионом Дао, а курорты Алгарви – центральным Серебрянфм побережьем. Восхитительные пляжи, бесплатные природные парки и отличные пешеходные маршруты есть по всей стране.

5. Выбирайте гостевые дома и хостелы вместо апартаментов. Рост цен в Португалии – это не просто плохая новость для бюджетных путешественников, это стало катастрофой для местных жителей, которых вытесняют из местных сообществ. Основной движущей силой является переоборудование квартир под краткосрочную аренду. "Если вы приехали на короткий перерыв и вам не нужна кухня (питание вне дома стоит недорого), помогите остановить поток туристов и выберите хостел или семейный гостевой дом – это часто дешевле, чем Airbnb", – призывает Дэниел, добавляя, что в Порту и Лиссабоне можно найти одни из лучших в Европе хостелов с лучшим соотношением цены и качества.

6. Замените завтраки со шведским столом на закусочные и пекарни. Откажитесь от изысканного шведского стола в отеле – завтрак в Португалии очень бюджетный. Galão (латте), tosta mista (сэндвич с сыром на гриле и ветчиной) и pastel de nata (заварной пирог) в закусочной редко стоят больше 5 евро. Некоторые сети, такие как A Padaria Portuguesa, предлагают комбо еще за меньшую цену.

7. Тщательно выбирайте маршруты движения. Передвигаться по основным городам и поселкам Португалии легко и доступно на общественном транспорте, но для живописных поездок вам понадобится машина. Экономьте деньги, приезжая зимой, когда аренда автомобиля может стоить всего 5 евро в день. При этом эксперт указывается, что авто в аренду в Португалии предоставляется на 24 часа, а не на день, поэтому тщательно выбирайте время посадки и высадки, чтобы сэкономить на расходах за день. Также стоит выбирать живописные объезды, чтобы избежать платных дорог, и заправляться на заправочных станциях супермаркетов (обычно это немного дешевле).

8. Бронируйте билеты на поезда и автобусы дальнего следования как минимум за пять дней до поездки. Все поезда и автобусы дальнего следования предлагают билеты со скидкой заранее. Онлайн-бронирование поездов открывается за 60 дней вперед, но скидки истекают за восемь (65%) или пять (50%) дней вперед. Тем временем, автобусная сеть Rede Expresso обычно предлагаются места по акции, пока не заполнятся последние несколько рядов. Если вы планируете совершить много поездок за короткий период, стоит купить ради экономии туристическую железнодорожную карту.

9. Покупайте проездные на общественный транспорт. Пешком – лучший способ исследовать любой португальский город, даже с холмами. Тем не менее, проездные карты всегда дешевле разовых билетов, когда вы хотите сесть на метро, ​​трамвай или автобус. В большинстве регионов есть туристические карты, но местные пополняемые карты – Navegante в Лиссабоне, Andante в Порту или приложение Vamus для всего Алгарви (не карта) – предлагают лучшие цены.

10. Бронируйте билеты на популярные локации заранее и рассматривайте альтернативу. Предварительное бронирование билетов в Parques de Sintra за три дня вперед дает скидку 15%. Аквапарк Алгарви также предлагает расширенные онлайн-экономии. Также стоит заранее забронировать билеты в популярные музеи и памятники, такие как монастырь Жеронимуш и башня Белен, хотя экономии в данном случае нет. Для более дешевого культурного отдыха посетите местные муниципальные музеи (обычно бесплатно или за пару евро) и замените осмотр достопримечательностей в обычно платном Sé (главном соборе) на небольшие церкви.

11. Изучайте условия карт туристов до покупки. Лиссабон и Порту предлагают туристические карты на один-три дня, которые включают общественный транспорт, бесплатный вход в определенные достопримечательности и скидки на другие услуги. Однако перед покупкой такой карты стоит изучить, насколько часто вы планируете ею пользоваться и действительна ли она в интересующих вас местах.

12. Носите наличные и не попадайтесь на высокие комиссии банкоматов. Многие небольшие рестораны и магазины в Португалии не принимают международные карты. Это привело к распространению банкоматов White Label в туристических зонах по всей стране, которые часто взимают дополнительную плату за снятие денег и предлагают плохой обменный курс. Найдите официальный банкомат банка, чтобы получить более выгодный курс.

13. Покупайте керамику и глиняные изделия на вес. Португалия славится своими великолепными азулежу (расписанными вручную плитками) и красивой керамикой, и, скорее всего, вы захотите керамический сувенир. За уникальным изделием стоит отправиться в ремесленный бутик, но если вам нужен совершенно новый сервиз, найдите один из многочисленных магазинов, продающих керамику на вес.

14. Замените коктейли на крыше на miradouro cervejas. Шикарные бары на крышах Лиссабона и Порту можно заменить более дешевые возвышенные смотровые площадки. На некоторых из них есть небольшие киоски, продающие прохладительные напитки, но местные обычно приносят с собой cervejas (пиво) или бутылку вина, чтобы насладиться закатом. Miradouro do Jardim do Morro в Порту и сады ниже Miradouro da Graça в Лиссабоне – два лучших места.

15. Отправляйтесь в одно из многочисленных мест для пикника. Пикники в Португалии – это времяпрепровождение, а не просто способ сэкономить деньги, и вы найдете parque de merendas (парки для пикника) по всей стране со столами для сидения и иногда даже каменными барбекю. Отправляйтесь на местный рынок mercearia, чтобы приготовить типичный португальский пикник из хлеба, chouriço (копченой колбасы), сыров и бутылки vinho менее чем за 10 евро.

16. Пообедайте в churrasqueira или tasca, где подают menu do dia. Семейные ресторанчики обычно являются лучшим выбором для сытного обеда по разумной цене. Многие предлагают prato do dia (блюдо дня) или более полное menu do dia (комплексное меню дня) примерно за 12 евро. В большинстве churrasqueiras (гриль-ресторанов) обычно можно найти сытную половину порции курицы пири-пири еще дешевле.

17. Проверьте цену куверта и закажите домашнее вино. В португальських ресторанах обычно подают хлеб, оливки, а иногда и сыр или паштет, которые в совокупности называются кувертом. Если вы съедите эти блюда, они будут добавлены в счет (по отдельности или в комплекте), но от них можно отказаться. Это не мошенничество, а обычная часть ужина вне дома и доступная закуска, хотя цены на них стоит проверяйть заранее, так как туристические рестораны могут завышать их. Вода всегда подается в бутылках, если не указано иное. Лучшим вином по соотношению цена/качество обычно считается jarro (графин) vinho de casa, или же домашнее вино.

Как сообщал УНИАН, ранее жительница Лиссабона назвала главные ошибки туристов, впервые приезжающих в Португалию.

