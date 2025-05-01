'Это ни о чем': эксперт оценил продажу Украине первого пакета оружия от США

До этого момента США игнорировали предложение Зеленского по покупке оружия в США.

Несмотря на то, что сумма в 50 млн долларов является незначительной, сама новость о первом одобрении Соединенными штатами продажи Украине оружия со времен начала президентства Трампа является положительной.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"50 млн долларов - это ни о чем, это мелочи. Здесь счета идут на сотни миллионов каждой помощи. Здесь речь идет о 50 млн и не об оружии, о технических данных, отдельных услугах, товарах военного назначения. Мы точно не знаем, что это. Но судя по риторике, это не ракеты, не бомбы, не самолеты", - сказал Ступак.

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Эксперт отметил, что пока это не официальная информация. Но если она подтвердится, то это будет означать, что США изменила свою политику в отношении Украины.

"Возможно, американцы со временем примут предложение украинской стороны. Когда президент Зеленский предлагал - мы найдем деньги, приобретем оружие у вас, рассчитаемся. Хочется, чтобы этот механизм работал. Потому что пока что это предложение Зеленского было проигнорировано", - добавил Ступак.

Помощь от США: что известно

Ранее Соединенные штаты всерьез не рассматривали новые поставки оружия Украине. Европейские дипломаты в интервью СМИ также отмечали, что не получали от Штатов четких гарантий продолжения обмена разведывательной информацией с Киевом.

В то же время журналисты Kyiv Post накануне сообщили, что администрация Трампа впервые одобрила продажу оружия Украине на сумму 50 млн долларов. Журналисты отмечают, что до сих пор в администрации США считали приоритетом прекратить войну в Украине дипломатическим путем, а не военной поддержкой.

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