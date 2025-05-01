Направление развития БПЛА для Украины остается приоритетным, отметил главком.

В апреле подразделения беспилотных систем Украины увеличили количество поражения вражеских целей. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"По данным командования СБС ВСУ, в течение месяца нашими дронами поражено и уничтожено более 83 тыс. целей - это на 8% больше, чем в марте. Эффективность поражения выросла еще на 5%", - написал Сырский.

Он также сообщил, что провел совещание по вопросам беспилотных систем, привлекая к участию широкий круг командиров подразделений БпАК.

Видео дня

"В своих выступлениях они поделились уникальным опытом применения дронов и достижения лучших результатов. Их боевой опыт, организационные и технологические "ноу-хау", предложения по решению проблемных вопросов - самое ценное в таких мероприятиях. Направление БпЛА для нас приоритетное, поскольку оно позволяет сдерживать врага и уничтожать его на расстоянии, сохраняя жизнь и здоровье нашей пехоты", - добавил Сырский.

Дроны в войне: важные новости

Накануне стало известно, что оккупанты начали использовать новые БПЛА "Бандероль" для ударов по Одессе. По данным Forbes, характеристики дрона позволяют ему обходить украинскую ПВО и поражать цели в глубине страны.

Также ранее стало известно, что россияне испытывают новый наземный дрон "Вольчанин". По данным Defense Express, он предназначен для доставки грузов, а также эвакуации раненых.

Вас также могут заинтересовать новости: