Продать доллар можно в среднем по курсу 41,18 грн, евро - 46,90 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 1 мая, снизился на 1 копейку и в среднем составляет 41,87 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,18 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 8 копеек и составляет 47,70 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,90 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,55 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,45 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,55 грн/евро, а курс продажи - 47,27 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 1 мая, составляет 94 906 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 939 640 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 1 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,47 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также усилила позиции. Так, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 47,17 грн за один евро, то есть гривня выросла на 11 копеек.

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