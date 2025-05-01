Групповые звонки и заморозка аккаунта: у Telegram вышло большое обновление

В основном апдейт включает в себя функции, связанные с общением.

Команда Telegram выпустила крупное майское обновление, основной акцент в котором связан с удобством в общении. Информация об этом была опубликована в блоге разработчиков.

Первое и основное изменение – групповые звонки. Теперь всем пользователям доступны зашифрованные сквозным шифрованием звонки с участием до 200 человек. Приглашать участников можно по ссылке или QR-коду.

Кроме того, во время звонка пользователи могут транслировать экран своего устройства. Надежность шифрования проверяется через эмодзи на дисплее – они должны совпадать у всех участников разговора.

Видео дня

Вторая возможность Telegram – автоматизированные бизнес-аккаунты. Теперь владельцы бизнес-аккаунтов могут подключать сторонних чат-ботов на базе ИИ, которые возьмут управление учетной записи на себя. Таким образом можно полностью автоматизировать переписку, изменение профиля, транзакции и историю взаимодействий.

А пользователи, которые столкнулись с ошибочной блокировкой своего аккаунта, теперь могут обжаловать ее не покидая Telegram:

Также появились новые настройки подарков и новые жесты: например, на iOS и Android теперь можно быстро пересылать сообщения в "Избранное" или недавние чаты, зажав кнопку пересылки.

Обновленный Telegram уже доступен для установки – чтобы все функции заработали, нужно обновить приложение до актуальной версии в Google Play или App Store, а также Windows и macOS.

Как писал УНИАН, после освобождения из-под ареста Павел Дуров признал, что Telegram неидеален и пообещал перевести модерацию платформы "из области критики в область похвалы". Например, из Telegram исчезла скандальная функция "Люди рядом".

Вас также могут заинтересовать новости: