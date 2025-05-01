Модные сандалии на лето 2025: они подходят под все

Сандалии - практичная и удобная обувь.

Лето — идеальное время, чтобы дать ногам свободу и стиль одновременно, и именно сандалии становятся главным героем сезона. В 2025 году мода предлагает комфорт без компромиссов: актуальны как утончённые минималистичные модели, так и смелые варианты с необычным дизайном и акцентными деталями.

На пике популярности — сандалии-гладиаторы, которые вернулись в новом прочтении: с тонкими ремешками, обёрнутыми вокруг щиколотки, или укороченные, в духе 90-х. Они отлично сочетаются с легкими платьями, джинсовыми шортами и юбками миди.

Сандалии на платформе остаются в тренде — это универсальный выбор для тех, кто хочет визуально вытянуть силуэт, не жертвуя удобством. Особенно актуальны модели на пробковой или резиновой подошве, в натуральных оттенках: песочном, хаки, кремовом.

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Тренд сезона — спортивные сандалии, или так называемые "трекинговые": с широкой подошвой, липучками и анатомическим кроем. Они идеально подойдут для активного отдыха и городских прогулок, особенно в сочетании с кэжуал-образами.

Модели с металлизированной отделкой и декоративными элементами, такими как цепи, камни, плетение и даже перья, станут ярким акцентом летнего образа. Это отличный выбор для вечернего выхода или стильной вечеринки у моря.

Не забывайте и о базовых кожаных сандалиях, в чёрном или бежевом цвете — они остаются вне времени и легко вписываются в любой гардероб.

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