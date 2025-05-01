Певица исполнила советскую песню на фоне разрушенных домов и продемонстрировала, что такое "русский мир".

Известная российская певица Валерия, которая подпевает Путину и поддерживает нападение оккупантов на Украину, в очередной раз удивила сеть своим циничным поступком. Интересно, что на этот раз она шокировала не только украинцев, но и самих россиян. Артистка записала видео, где она исполняет советскую песню "С чего начинается родина" на руинах.

Ролик с участием путинистки появился на YouTube. На нем видно разрушенный город, на фоне которого поет Валерия и прославляет свою страну-агрессора. Она делает вид, что не видит все ужасы, которые оставила после себя война и оккупанты, которые уже более 10 лет подряд терроризируют Украину. Она исполняет песню о родине, которая, как оказалось, начинается для нее с разрушений и смертей.

Еще один момент, что фанатка Кремля появилась на ролике в праздничном образе, несмотря на все ужасы войны, которые видны вокруг нее. Пока неизвестно, где именно было снято видео. Это могла быть как оккупированная часть Украины, так и одна из территорий Курской области.

Возмущение видео вызвало не только у украинцев, но и у россиян. Они упрекнули артистку за романтизацию войны и отметили, что руины и уничтоженные города - это лицо России:

"Из разбомбленных и разрушенных сел и городов Украины, которые Московия уничтожает одиннадцатый год, напав на Украину. Как оно петь о родине, которая поступает как нацистская Германия"

"Кринж... Разбомбили соседскую страну и поют на руинах. С чего начинается родина?! С войны? Со смерти?"

"Какой стыд, ужасно. Грудь вывалила, макияж и маникюр в кровавых оттенках, а фон - живое кладбище, украинские люди, дети гибли под завалами, а она поет о родине. И они еще что-то доказать всему миру хотят"

Видео в своем Facebook также распространил украинский военнослужащий, блогер, журналист, полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц". Он описал поступок Валерии так: "Валерия сняла знаковое и яркое видео "русского мира", который позади нее. "С чего начинается родина?" - с разбомбленных городов".

Украинцы в комментариях написали:

"Вся Россия в этом - песни на развалинах и танцы на крови"

"Кошмар! У них есть хоть песчинка человечности? Но она права! Их так называемая родина начинается именно с этого! С убийств, руин и танцев на трупах!"

"В очередной раз убеждаюсь. Какие же они кровавые подонки"

К слову, в марте 2014 года муж Валерии - Иосиф Пригожин - публично поддержал аннексию Крыма Россией. С августа 2015 года продюсер внесен в список деятелей культуры СБУ, которые угрожает нацбезопасности Украины. Его жена также известна своим фанатизмом от Путина. Она поддерживает позицию мужа, финансирует войну и участвует в пропагандистских мероприятиях.

Напомним, ранее путинист Иосиф Пригожин рассказал о зависимости Валерии. Артистка одержима своим страхом поправиться на несколько килограммов.

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