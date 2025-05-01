Астролог сделала жуткий прогноз по окончанию войны в Украине

Астролог Ангелина Вакулина заявила, что до 9 мая в Украине будет более-менее тихо, однако с 10 мая российские захватчики вновь будут наносить массированные ночные удары.
"Атаки и удары по жилым районам, детским учреждениям будут. Харьков и Херсон большие потери", - отметила астролог в комментарии "Главреду".
Она также призвала запасаться генераторами, так как блэкаут вернется.
Что касается переговоров, то, по словам Вакулиной, они могут состояться в июне, однако какого-то серьезного прорыва не будет.
Кроме того, Вакулина назвала города, которые могут больше всего пострадать в мае:
- Харьков
- Одесса
- Днепр
- Запорожье
- Николаев
- Сумы
- Чернигов
- Кривой Рог
"Пока окончания войны не видно. Оккупанты продолжат удары по Украине", - подытожила астролог.
Напомним, ранее экстрасенс спрогнозировала наступление на еще один город. По словам Пасынковой, в этом городе оккупанты обломают себе зубы.