Астролог сделала жуткий прогноз по окончанию войны в Украине

По словам Вакулиной, пока перемирие не предвидится.

Астролог Ангелина Вакулина заявила, что до 9 мая в Украине будет более-менее тихо, однако с 10 мая российские захватчики вновь будут наносить массированные ночные удары.

"Атаки и удары по жилым районам, детским учреждениям будут. Харьков и Херсон большие потери", - отметила астролог в комментарии "Главреду".

Она также призвала запасаться генераторами, так как блэкаут вернется.

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Что касается переговоров, то, по словам Вакулиной, они могут состояться в июне, однако какого-то серьезного прорыва не будет.

Кроме того, Вакулина назвала города, которые могут больше всего пострадать в мае:

Харьков

Одесса

Днепр

Запорожье

Николаев

Сумы

Чернигов

Кривой Рог

"Пока окончания войны не видно. Оккупанты продолжат удары по Украине", - подытожила астролог.

Напомним, ранее экстрасенс спрогнозировала наступление на еще один город. По словам Пасынковой, в этом городе оккупанты обломают себе зубы.

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