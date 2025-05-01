В одном из районов Киева произошли взрывы кассетных боеприпасов, которые возможно были разбросаны с вражеских БПЛА во время предыдущей атаки.

В одном из районов Киева произошли взрывы кассетных боеприпасов, которые возможно были разбросаны с вражеских БПЛА во время предыдущей атаки. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Шевченковской РГА Александр Поповцев.

"Сегодня в Дарницком районе, в микрорайоне Бортничи, были зафиксированы взрывы отсроченных кассетных боеприпасов, которые могли быть разбросаны во время ночной атаки БПЛА", - написал он.

В связи с этим всех жителей столицы призывают быть максимально осторожными.

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В случае обнаружения подозрительных предметов советуют:

◾️ не приближаться к ним;

◾️ отойти на безопасное расстояние;

◾️ немедленно вызвать полицию и спасателей по номеру 102;

◾️ точно указать место нахождения объекта.

Оккупанты минируют Украину дронами

Как сообщал УНИАН, ранее спасатели предупреждали, что Россия использует шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ-0,5, которыми дистанционно минирует нашу территорию. В ГСЧС Украины показав фото опасного оружия.

Внешне эти боеприпасы похожи на небольшой мячик серебристого цвета, а значит своим видом могут привлекать внимание детей, отмечали спасатели.

В частности одна кассета РБК-500 содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0,5 массой по 400 граммов каждая.

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