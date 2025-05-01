Анастасия Цымбалару рассказала о 'химии' с коллегой: 'Наша пара понравилась'

Украинская актриса Анастасия Цымбалару, сыгравшая в "Женском докторе", "Следователе" и многих других сериалах, рассказала о "химии" с партнером по сьемкам Владом Никитюком.
По ее словам, они оба очень ответственно подошли к работе, поэтому между ними зрители заметили ту самую "химию".
"С Владом было классно работать вместе. Мне кажется, что у нас классная химия возникла и очень понравилась наша пара зрителю. Влад очень занудный, усердный, как и я, в работе. Сейчас это большая редкость, но нет – мое сердце свободно", - рассказала актриса в интервью "Люкс ФМ".
Интересно, что в прошлом году Цымбалару развелась с мужем Григорием Баклановым после трех лет супружеской жизни. В целом они были вместе 10 лет.
А вот Никитюк в 2023 году официально женился на актрисе Анне Гуляевой, с которой до этого встречался несколько лет.
Напомним, Анастасия Цымбалару призналась, что после развода больше не хочет замуж и объяснила почему.
"Мне сейчас нравится чувствовать свободу, фокусироваться на своих целях и амбициях, посвящать время исключительно себе", - подчеркнула Цымбалару.
При этом она добавила, что осталась с экс-мужем в хороших отношениях. Сейчас они дружат.