Битюков признает, что у Украины нет сил отвоевать все свои территории.

Самый большой "козырь" Украины на мирных переговорах - это то, что мы воюем за свою землю. Такое мнение высказал украинский военный медик Глеб Битюков в интервью Радио Свобода.

"Самый большой наш козырь - то, что это наша земля, и мы должны ее защищать. И это в корне отличается от целей, которые преследует Россия. То есть наша цель - быть независимыми и иметь свою территорию, отвоевать ту территорию, которую у нас незаконно захватили. Включая Крым и часть Донецкой области, что началось еще в 2014 году. Это наш главный козырь, поэтому да, у нас они есть", - заверил он.

В то же время военный признает, что просто сейчас "пойти и отвоевать большую часть территории мы не сможем" и на каком-то этапе нам придется согласиться с тем, что часть территории будем освобождать дипломатическим путем.

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"Давайте вспомним даже Вторую мировую войну. Когда деоккупировали Берлин, который был фактически оккупирован Советским Союзом. В 80-х годах, после того, как произошла смена власти в Советском Союзе. То есть фактически мы сейчас имеем то же самое, и это же вопрос не только Берлина, но и части Восточной Европы так же", - пояснил он.

По словам Битюкова, то, что отвоевать территории не получится, ему стало понятно еще в 2023 году после неудачного контрнаступления, но начало этого понимания, говорит он, было еще в 2022-м, когда после наступления на Киев он поехал под Бахмут и увидел, как воюет российская армия.

"Я был удивлен. Тот нарратив, что российская армия не умеет воевать, какие-то непонятные люди в бушлатах заезжают к нам на грузовиках, не соответствовал действительности. Они были хорошо подготовлены, там есть разные подразделения, и, опять же, они прекрасно понимают, чего они хотят достичь и как это сделать", - вспомнил боевой медик.

Он рассказал, что среди российских военных "есть люди с разной стоимостью, то есть есть люди дешевые, которых не жалко", и их пускают на мясные штурмы. После них идут более подготовленные и лучше обеспеченные, которые занимают больше территории или просто зачищают те территории, которые заняла первая волна.

"И потом уже идет третья волна. Это уже действительно подготовленные, с хорошим обеспечением люди, которые стоят еще больше. У них достаточно хорошая координация между пехотой, артиллерией. Когда идет наступление, они очень четко понимают, кто с кем вступает в игру и как они это делают", - говорит военный.

"И я тогда подумал, как мы собираемся защитить себя, если у нас нет координации. У нас приезжают мотобригады на пикапах с Калашниковыми, и это называется механизированная бригада. Чем мы пытаемся отбиться? И тогда я понял, что да, нам будет трудно отвоевать свои территории", - поделился мыслями Битюков.

Сейчас же, по его мнению, ситуация лучше, лучше обеспечение. ВСУ "немного научились, но, безусловно, научился и враг так же":

"И та же координация у них осталась, дронов огромное количество, поэтому нам трудно".

Также он считает, что украинские военные категорически против того, чтобы Украина или сама признала или дала зеленый свет другим странам юридически признать какие-то свои территории за Россией.

"Вопрос, зачем мы воевали тогда. Если мы даем отрезать себе палец или руку, где гарантия, что потом не начнется то же самое снова на Донбассе?" - говорит он.

По его мнению, Россия анализирует, как мир реагирует на те или иные вызовы, и делает соответствующие выводы.

"Она смотрела на Югославию, она сделала фактически то же самое с Крымом. Она захватила его вроде бы невоенным путем, потом провела фейковый референдум... И если теперь мы скажем, ну пусть будет, давайте уже Донбасс наш, Крым ваш. Значит так можно? Ну если так можно, то давайте тогда и дальше что-то делать. Она не остановится", - убежден военный.

Переговоры о мире: главное

Как сообщал ранее УНИАН, вместо длительного прекращения огня российский диктатор Владимир Путин объявил трехдневное перемириепо случаю 80-летия победы в советско-германской войне. По данным Кремля, он дал приказ приостановить боевые действия с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая. В Кремле считают, что украинская сторона должна присоединиться к этому перемирию.

Зеленский ответил на путинское перемирие, назвав его очередной попыткой манипуляций. По его словам, это перемирие России нужно, "чтобы обеспечить Путину тишину на время парада". Также он призвал Российскую Федерацию пойти на полное и безусловное прекращение огня.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия должна сначала согласиться на реальное прекращение огня минимум на 30 суток, чтобы говорить о возможности начала переговоров о прекращении войны. "Если Россия готова к 60- или 90-дневному прекращению огня, мы тоже готовы", - подчеркнул он.

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