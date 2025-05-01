Ученые использовали доступные на тот момент данные, чтобы продемонстрировать, насколько разрушительными будут последствия ядерной войны.

Проведенное в 2019 году исследование с пугающей точностью предположило год возможного начала войны между Индией и Пакистаном - 2025 год. В работе содержались различные прогнозы, но основной упор был сделан на сценарий, если конфликт перерастет в ядерную войну, пишет wionews.com.

Отмечается, что исследование было проведено учеными из Университета Колорадо при участии исследователей из Университета Ратгерса. Оно было опубликовано в научном журнале Science Advances.

В разработке участвовали: Национальный центр атмосферных исследований США, Федерация американских учёных, Совет по охране природных ресурсов, Университет Техаса в Рио-Гранде и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.

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"Главная цель исследования - предостеречь от угрозы ядерной войны и подчеркнуть важность международных договоров, направленных на ее предотвращение. Особое внимание уделялось Договору ООН о запрещении ядерного оружия 2017 года. Авторы использовали доступные на тот момент данные, чтобы продемонстрировать, насколько разрушительными будут последствия атомной войны между двумя южноазиатскими странами - как для региона, так и для всего мира", - говорится в публикации.

По данным исследования, в случае ядерной войны немедленно погибнут около 100 миллионов человек.

По расчетам, основанным на компьютерном моделировании, если Индия применит 100 ядерных стратегических боеголовок, а Пакистан - 150, от последствий погибнут еще от 50 до 125 миллионов человек. После этого возможна глобальная голодная катастрофа, что приведёт к ещё большему числу жертв.

"Такая война будет угрозой не только для мест, куда могут быть нацелены бомбы, но и для всего мира", - отметил один из авторов исследования Алан Робок из Университета Ратгерса.

Отмечается, что взрывы ядерных боеголовок приведут к массовым пожарам, способным выбросить от 16 до 36 миллионов тонн сажи (чёрного углерода) в атмосферу. Этот дым поднимется в верхние слои атмосферы и в течение нескольких недель накроет всю планету. Согласно прогнозам, сажа будет поглощать солнечное излучение и нагревать воздух. Из-за распространения дыма солнечный свет уменьшится до 35%, что приведёт к похолоданию поверхности Земли до 5°C.

По прогнозам, рост растительности снизится до 30%, а продуктивность океанов упадет на 15%. Эти последствия сохранятся как минимум 10 лет, так как дым останется в атмосфере на длительное время.

Обе страны уже давно считаются ядерными державами, способными нанести друг другу удар. Согласно прогнозам 2019 года, к 2025 году у Индии может быть от 400 до 500 ядерных боеголовок.

Напомним, ранее сообщалось, что на границе между Индией и Пакистаном начались боевые действия.

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