Глава совета директоров компании также заявила, что издание опубликовало "абсолютную ложь".

Илон Маск и председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм решительно отвергли информацию Wall Street Journal о том, что компания якобы ищет нового генерального директора, пишет Axios.

Причиной интереса к теме стали падение продаж Tesla и то, что Маск стал открытым союзником президента Трампа и возглавил реформу DOGE - инициативу по сокращению государственных расходов. На прошлой неделе Маск пообещал сосредоточиться на Tesla и заявил об уходе от DOGE.

Wall Street Journal утверждала, что совет директоров Tesla обратился к нескольким рекрутинговым компаниям для начала поиска нового CEO, и что "члены правления сказали ему, что ему нужно уделять больше времени Tesla". Издание также отмечало, что Маск не отрицал эту позицию совета.

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Но Tesla официально опровергла эти данные.

"Это абсолютная ложь... Генеральным директором Tesla является Илон Маск, и совет директоров очень уверен в его способности продолжать реализацию захватывающего плана роста", - заявила Робин Денхолм.

Маск также остро отреагировал:

"Чрезвычайно грубое нарушение этики. WSJ опубликовал НАМЕРЕННО НЕПРАВДИВУЮ СТАТЬЮ и не включил однозначного опровержения со стороны совета директоров Tesla".

Аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз, ранее призывавший Маска вернуться к управлению компанией, назвал отчет WSJ своеобразным "предупредительным выстрелом". Тем не менее признал:

"Хотя ситуация была очень напряженной, мы считаем, что Маск поступил правильно, и мы считаем, что Маск будет оставаться генеральным директором Tesla по меньшей мере пять лет".

Айвз также отметил, что вокруг DOGE ситуация "достигла критической точки", однако теперь "победил здравый смысл", и совет "не активно ищет замены Маска".

Tesla и ее совет подвергались критике в течение лет из-за пассивности в сдерживании влияния Маска. В марте Айвз призвал совет "активизироваться" на фоне "кризиса бренда". Акции Tesla потеряли треть стоимости с момента вступления Трампа в должность, а публичный имидж Маска ухудшился: по данным апрельского опроса AP-NORC, только 33% американцев положительно относятся к нему, тогда как в декабре этот показатель составлял 41%. 65% считают, что он имеет чрезмерное влияние на правительство США.

Работа Маска в DOGE: последние новости

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Маск заявлял, что с мая планирует сосредоточится на Tesla, поскольку компания столкнулась с падением продаж на 20% и прибыли на 71% в первом квартале 2025 года. Он сказал, что в дальнейшем будет тратить только "день-два на правительственные дела" с DOGE. Он прямо не уточнил, повлияла ли его правительственная деятельность на бизнес, но признал: "Был определенный удар за время, которое я провел в правительстве".

Также издание The Washington Post сообщало, миллиардер не хочет продолжать работать главой DOGE, поскольку ему надоело терпеть неприятные и неэтичные, по его мнению, "нападки со стороны левых политических сил".

Сам Трамп заявлял, что работа миллиардера в Департамент эффективности правительства подходит к концу. Он охарактеризовал Маска как "фантастического и патриота" и сказал, что хотел бы, чтобы Маск оставался в команде "как можно дольше", хотя признал, что со временем генеральному директору Tesla и SpaceX придется вернуться к своему бизнесу на постоянной основе.

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