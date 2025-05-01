Экстрасенс спрогнозировала наступление на еще один город

По словам Пасынковой, в этом городе оккупанты обломают себе зубы.

Экстрасенс Яна Пасынкова сделала расклад на картах Таро и сказала, что российские захватчики готовят новое наступление на еще один город.

Об этом она сказала на своем YouTube-канале. По словам экстрасенса, наступление готовится на Сумы.

При этом Пасынкова добавила, что у врага ничего не получится. Единственное - он сильно напугает местных жителей.

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"Лупить будут. Пробовать, где слабые места. Большой расчет на "открытые двери", то есть попытаются с кем-то договориться. Напугают сильно, но зубы там обломают", — сказала Пасынкова.

Напомним, астрологи Анна и Алексей Сухановы эксклюзивно для УНИАН составили прогноз для Украины на май и рассказали, чего нам ждать.

По их словам, первая половина 2025 года (до июня месяца) сложная и очень хаотичная по астрологическим транзитам, а вторая часть года — наоборот, хорошая и более гармоничная.

На сегодняшний день астрологи считают, что дисгармоничные астрологические транзиты, которые присутствуют сейчас на звездном небе, не дают возможности договориться про окончание горячей фазы войны.

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