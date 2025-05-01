Глава департамента финансового мониторинга НБУ Анна Липская, которая, согласно регламенту Нацбанка, отвечает за санкционный комплаенс, ранее работала в украинском филиале российской компании "ИФД КапиталЪ", которая находится под международными санкциями и до сих пор контролируется структурами российского "Лукойла".Об этом сообщил экономист, экс-председатель правления банка "Юнекс" Борис Кушнирук.

Эксперт обратил внимание, что хотя в функции департамента чиновницы входит взаимодействие с западными партнерами в вопросе применения и реализации санкций и сакнцийний компленс, в прошлом она работала в филиале российской компании "ИФД КапиталЪ".

"Перечитал официальный пресс-релиз НБУ о ее назначении в 2023 году и не мог не обратить внимание, что госпожа Липская имеет опыт работы в коммерческих финансовых учреждениях, среди которых "ИФД Капитал".На самом деле, это "ИФД КапиталЪ". И твердый знак, думаю, сознательно упущен авторами пресс-релиза из-за молчаливого стыда.Потому что "ИФД КапиталЪ" - это структура российского Лукойла, который заправляет российские танки, БТРы и другую боевую технику, которая убивает украинских защитников, уничтожает гражданское население и инфраструктуру", - отметил экономист.

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Ссылаясь на данные реестров, он отметил, что ООО "ИФД КапиталЪ" имеет долю собственности от юрлица из рф, а также кипрского офшора, связанного с материнской компанией "ИФД КапиталЪ" в рф и ее акционеров Вагита Аликперова и Леонида Федуна.

Также, по словам Кушнирука, директор ООО "ИФД КапиталЪ" - бывший депутат Партии Регионов Алексей Федун - является двоюродным братом одного из акционеров Лукойла Леонида Федуна, на которого возложены персональные санкции в Украине.Под бессрочными международными санкциями также находится и сам "ИФД КапиталЪ" - за участие и содействие правительству РФ в ведении агрессивной войны против Украины.

Борис Кушнирук отмечает, что в Украине ООО "ИФД КапиталЪ" является владельцем одноименной торговой марки. В России такая же торговая марка оформлена на материнскую структуру, принадлежащую Аликперову и Федуну.

Кроме того, экономист обратил внимание, что в пресс-релизе НБУ не указаны годы работы Анны Липской в "ИФД КапиталЪ", однако, по его информации, она работала там после 2019 года - то есть, уже после начала российской агрессии и наложения на структуру международных санкций.

"Что-то мне подсказывает, что бывших сотрудников "ИФД КапиталЪ" не бывает. И поэтому СБУ следовало бы проверить, каким образом Анна Липская попала на работу в НБУ? Кстати, этим вопросом, кроме СБУ, должны были бы заняться и антикоррупционные органы", - резюмирует эксперт.