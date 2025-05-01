Более тысячи инвесторов обанкротившейся 'Аркады' уже получили свои квартиры, - дирекция по достройке

Глава Дирекции по достройке объектов "Аркады" Виталий Щербаков сообщил, что работы по достройке объектов обанкротившегося банка "Аркада" происходят в плановом режиме. Об этом он заявил в комментарии для издания "Апостроф".

Более тысячи инвесторов уже получили долгожданные квартиры". В частности, в ЖК "Патриотика" введены в эксплуатацию и заселены два дома (№16 и №26), что суммарно дает более тысячи квартир.

Еще семь домов ЖК "Патриотика" сейчас активно достраиваются. В ЖК "Эврика" готовятся к вводу в эксплуатацию три дома, еще четыре находятся в стадии активного строительства. Всего из 35 домов, предусмотренных Меморандумом 2021 года, 18 уже введены в эксплуатацию или достраиваются.

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Среди ключевых факторов успеха Щербаков назвал: запуск строительства ЖК H2O, 10% от продаж в котором направляется на достройку объектов "Аркады"; объединение инвесторов в кооперативы с последующим сбором средств; финансирование Stolitsa Group строительства внешних сетей; а также сотрудничество с Киевским национальным университетом - заказчиком ЖК "Эврика".

В то же время в Дирекции прокомментировали решение Волынского окружного административного суда об отмене разрешения на строительство H2O. Щербаков назвал его очередной волной информационной кампании против инвесторов "Аркады" и компании Stolitsa Group.

Он отметил, что это решение суда первой инстанции не влияет на строительство, ведь будет обжаловано в апелляции. "На время апелляционного обжалования до момента принятия решения суда апелляционной инстанции решение Волынского суда не имеет юридической силы", - подчеркнул Щербаков.

Он также выразил убеждение в незаконности решения, ссылаясь на мнение юристов, которые сопровождали дело. Те указывают на серьезные процессуальные нарушения: рассмотрение дела объемом более 4500 страниц (8 томов) судья Андрей Ксензюк провел всего за месяц, а решение принял без вызова 12 участников и без возможности дать объяснения по существу спора.

Юристы обращают внимание, что суд отменил разрешение на строительство, ссылаясь на нормативно-правовые акты, которые утратили силу еще в 2011 году - задолго до получения разрешения в 2018-м. Кроме того, суд проигнорировал результаты судебной экспертизы, проведенной по поручению Верховного Суда, которая подтвердила, что застройка осуществляется за пределами зон охраняемого ландшафта.

Это также подтверждается градостроительной документацией, данными Госгеокадастра и выводами Верховного Суда по другому делу об утверждении Детального плана территории. Согласно Генеральному плану Киева до 2020 года, земельный участок, переданный ООО "Контактбудсервис" и на котором возводится ЖК, расположен в пределах территории, предназначенной для общественной и жилой застройки.

Напомним, после банкротства банка "Аркада" недостроенными остались 39 жилых высотных домов, квартиры в которых приобрели более 10 тысяч семей. Чтобы достроить ЖК и обеспечить людей жильем, в 2021 году инвесторы, Stolitsa Group, мэрия и органы центральной власти подписали Меморандум. В соответствии с ним компания Stolitsa Group организует достройку домов за счет 10% поступления средств от продажи жилья в ЖК "H2O", а также собственных и бюджетных средств.