Именно поэтому кремлевский диктатор сейчас тянет время с переговорами.

Президент России Владимир Путин верит в большое летнее наступление своих захватнических войск на Украину и захват хотя бы Донецкой области.

Об этом в эфире "Новости Live" сказал Кирилл Сазонов, политолог, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос о переговорном процессе для завершения войны, он отметил, что имеет здесь оптимизм. "Главное - есть общая позиция Украины и Евросоюза. И Соединенные Штаты тоже этой позицией уже координируют. То есть мы сейчас втроем выступаем с одной стороны, Россия - с другой", - отметил он.

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Сазонов отметил, что Россия сейчас "пытается тянуть время". "У Путина есть один такой большой таракан в голове, в которого он верит. Он очень верит, что летом у него будет большое наступление, и хотя бы Донецкую область он захватит целиком, а возможно, еще что-то", - сказал военнослужащий.

Он добавил, что генералы Путина, "похоже, ему так и говорят: что есть ресурсы". "Один раз, все, уничтожим, уничтожим свою технику, потеряем всех людей, но на переговоры вы выйдете с другой линии боевого соприкосновения. Мы захватим, что сможем, летом будет наступление". Путин в это верит. И поэтому он тянет время", - отметил политолог.

Так, отметил Сазонов, что когда речь идет даже о 30-дневном перемирии, Россия "не говорит "нет", чтобы не разозлить Трампа" и не получить санкции в ответ. "Им надо тянуть время до осени. Путин верит лично в это наступление, они его готовят", - сказал он.

Кроме того, отметил военнослужащий, Путину важно показать своему населению хоть какие-то свои "победы" и "войти в историю победителем". "Хотя бы Донецкую область захватить. И показать: "Вот, мы победили", - сказал Сазонов.

Переговоры о завершении войны

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Франция, Великобритания, Германия, Украина и Соединенные Штаты Америки готовят следующий раунд переговоров после встреч в Париже и Лондоне.

По его словам, сейчас продолжаются консультации между союзниками по определению места, формата и содержательного наполнения встречи.

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