Госсекретарь отметил, что это соглашение было подписано при личном содействии американского президента.

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал подписание соглашения о природных ресурсах между Украиной и Соединенными Штатами "шагом в прекращении этой войны".

В социальной сети X Рубио отметил, что США и Украина подписали Соглашение о Фонде инвестиций в реконструкцию благодаря руководству США и лично президенту Дональду Трампу.

"Это важная веха в нашем общем процветании и шаг в прекращении этой войны", - заявил Рубио.

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Соглашение о полезных ископаемых - подробности

Как сообщал УНИАН, США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. Это подтвердила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Украина в последний момент попросила поменять украинско-американское соглашение о полезных ископаемых.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что между Украиной и США в последний момент возникли разногласия по договору о недрах и его подписание может сорваться.

По данным издания, украинские чиновники не согласны с утверждениями США, что Киев потребовал внести в договор какие-то изменения. Как сказали собеседники FT в украинском правительстве, Вашингтон настаивает, что вместе с рамочным договором должно быть подписано приложение о создаваемом инвестиционном фонде, а Украина считает, что его сначала должна ратифицировать Верховная рада.

По данным FT, Бессент предложил украинской делегации подписать все документы "или вернуться домой".

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