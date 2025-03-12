Отключение спутниковых снимков произошло из-за запрета правительства США на предоставление Украине разведданных.

Американская аэрокосмическая компания Maxar восстанавливает аккаунты украинских пользователей GEGD. Об этом сообщает издание "Милитарный", ссылаясь на информацию нескольких пользователей сервиса.

Речь идет о программе Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD) от американского правительства, которая предоставляет доступ к коммерческим спутниковым изображениям, которые были предназначены и собраны правительством США.

Остановка доступа Украины к спутниковым снимкам Maxar - что известно

Напомним, ранее США временно приостановили украинские учетные записи в GEGD. В администрации Maxar объяснили, что такое решение было принято "по административному запросу".

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Отмечается, что отключение произошло из-за запрета правительства США на предоставление Украине разведданных. Таким образом администрация президента США Дональда Трампа запретила предоставлять американским компаниям и коммерческим сервисам спутниковые данные для Украины.

В то же время авиационный эксперт Анатолий Храпчинский объяснил, как действовать из-за остановки предоставления спутниковых снимков для Украины. По его словам, Украина может получать информацию благодаря дронам и использованию информации из открытых источников, а также нужно активнее сотрудничать с европейскими странами.

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