Долгое время после оккупации родители певицы не хотели покидать полуостров, но после уговоров дочери переехали в Киев.

Известная украинская певица Злата Огневич, которая ранее призналась, что не хочет рожать детей, рассказала о своем имуществе в аннексированном Крыму. Звезда поделилась, что с ним произошло после оккупации полуострова и как ее родители уехали оттуда.

Подробностями о выезде родных и судьбе недвижимости исполнительница поделилась в интервью для Марички Падалко. Как известно, почти все детство Златы прошло в городе Судак. Туда ее семья переехала, когда девочка была еще совсем маленькой. Ее родители приобрели там недвижимость и строили свою жизнь. Однако в 2014-м Россия аннексировала полуостров. Тогда мама и папа артистки, которая уже несколько лет жила в Киеве, не хотели покидать Крым.

Они надеялись, что ситуация быстро разрешится, а полуостров вернется под контроль Украины. Когда оккупация затянулась, родители решили все же переехать в Киев. Произошло это еще до начала полномасштабного вторжения. Они продали имущество в Крыму и за средства от продажи купили жилье в столице.

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"Я очень счастлива, что нам удалось это сделать до полномасштабного вторжения. Проблема была в том, что мы не могли продать жилье в Крыму. Алгоритм действий очень простой. Для того, чтобы жить в Киеве или под Киевом, нужно приобрести жилье. Мы решили для себя продать жилье родителей в Крыму, чтобы у родителей была возможность переехать уже к нам", - рассказала знаменитость.

По ее словам, родные люди покинули полуостров в 2020 году. Сама Огневич очень счастлива, что родители решились на переезд раньше, поскольку она не знает, смогла ли бы вывезти их во время полномасштабного вторжения.

"Нам это удалось. Родители уже где-то года два до полномасштабной жили с нами. Я очень рада, что это произошло. Потому что если бы произошло это в 2022 году, честно, я не знаю... Я, конечно, сделала бы все возможное для этого, но это было бы гораздо сложнее", - добавила звезда.

Напомним, ранее Злата Огневич честно ответила, с кем из известных мужчин хотела бы сходить на свидание. В ее топ-3 попали популярные певцы и актер.

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