Заключение соглашения свидетельствует об улучшении американо-украинских отношений после месяцев неурядиц, пишет издание.

Заключение соглашения о полезных ископаемых добавило Украине крайне необходимой уверенности в долгосрочной поддержке США. Это также может усложнить президенту США Дональду Трампу принуждать Украину к мирному соглашению с Россией на невыгодных для нее условиях, пишет The Times.

Издание напомнило, что министр финансов США Скотт Бессент, комментируя соглашение, сказал о приверженности Вашингтона "свободной, суверенной и процветающей Украине в долгосрочной перспективе". Отмечается, что в его речи прозвучали выражения, которые редко можно услышать от представителей администрации Трампа: "полномасштабное вторжение России в Украину", "российская военная машина".

"Возможно, это лишь риторика, но она вселила в Украину новую веру. После подписания соглашения министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Вашингтон может предоставить новые системы противовоздушной обороны для защиты городов Украины от российских ракетных атак", - говорится в материале.

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Отмечается, что проект соглашения предусматривает, что Киев получит помощь США в области безопасности в обмен на доступ к своим природным ресурсам.

"Это может не соответствовать явным гарантиям безопасности, о которых изначально просил президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.), но в Киеве надеются, что Трамп одобрит новые поставки американского оружия в Украину хотя бы для того, чтобы защитить энергетические активы, в чем сейчас заинтересована Америка", - пишет The Times.

Заключение соглашения также происходит на фоне того, что, похоже, Трамп меняет свое отношение к российскому диктатору Владимиру Путину, отметило издание. Об этом, в частности, свидетельствует заявление президента США после его встречи с Зеленским в Риме 26 апреля, отметило издание.

Впрочем, отмечается, все это вскоре может измениться "в зависимости от настроения Трампа", но "пока соглашение, похоже, свидетельствует об улучшении американо-украинских отношений после месяцев неурядиц".

Военная поддержка США Украины Украины

Как сообщал ранее УНИАН, администрация Трампа впервые одобрила продажу оружия Украине. Как стало известно изданию Kyiv Post 1 мая, администрация США сообщила Конгрессу о намерении дать разрешение на экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (DCS) на сумму 50 миллионов долларов. Это произошло впервые с момента возвращения Трампа в Белый дом более 100 дней назад. До сих пор в администрации США считали приоритетом прекратить войну в Украине дипломатическим путем, а не военной поддержкой.

Впоследствии информация о том, что Государственный департамент США передал в Конгресс сообщение о лицензии на экспорт оружия Украине, появилась и на сайте Конгресса. Как говорится, сумма контакта - 50 млн долларов или более. Отмечается, что сообщение касается экспорта товаров оборонного назначения, включая технические данные и оборонные услуги в Украину.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности Украины купить у США большой пакет оружия на сумму объемом 30-50 млрд долларов. "Мы хотим и мы готовы, и мы передавали американской стороне большой пакет, который мы хотим купить. Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущий пакет бесплатно", - рассказывал Зеленский.

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