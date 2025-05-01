Издание узнало, что спецпредставитель Трампа иногда даже полагается на кремлевских переводчиков, что является нарушением устоявшейся дипломатической процедуры.

В администрации Соединенных Штатов разочарованы тем, как ведет переговоры с Россией специальный представитель президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Об этом пишет издание New York Post.

Как известно, Уиткофф, кроме того, что является спецпредставителем Трампа по вопросам Ближнего Востока, ведет прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как узнало издание от источников, Уиткофф участвует во встречах высокого уровня самостоятельно и даже иногда полагается на кремлевских переводчиков, что является нарушением устоявшейся дипломатической процедуры.

Во время последней встречи Уиткоффа с Путиным, состоявшейся в минувшую пятницу, спецпредставитель Трампа поприветствовал кремлевского диктатора как старого друга - "без всяких признаков обычной группы советников, экспертов и военных офицеров, которые обычно сопровождают американских чиновников, ведущих переговоры", говорится в материале.

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Между тем Путин на встрече был не один, а в сопровождении своего помощника Юрия Ушакова и главы суверенного фонда Кирилла Дмитриева.

"Любой, кто ведет такие переговоры с Путиным, выиграл бы, если бы имел опытных переговорщиков в своей команде и брал бы их с собой на встречи с Кремлем", - сказал директор программы по вопросам России в Фонде защиты демократий Джон Гарди.

Также своим мнением о Уиткоффе поделился представитель предыдущей администрации Трампа:

"Хороший парень, но неуклюжий, черт возьми, идиот. Он не должен делать это сам".

"Возможно, меня просто обманывают"

Издание напомнило, что Уиткофф в должности спецпредставителя по вопросам Ближнего Востока Уиткофф пытался добиться соглашения о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС, но эта попытка провалилась.

В Израиле указывают на недостаток дипломатического опыта Уиткоффа, а также на то, что он берет на себя "слишком много".

"Как Уиткофф распределяет свое время между двумя очень важными переговорами? Я думаю, что он хороший парень, но иранский вопрос настолько сложный, что я надеюсь, он привлекает больше людей в команду", - высказался израильский эксперт по безопасности и научный сотрудник Института исследований национальной безопасности из Тель-Авива Дэнни Цитринович.

Двое переговорщиков вместо одного

Издание указало на наличие у Трампа двух спецпредставителей по вопросам российско-украинской войны. Кроме Уиткоффа, этим еще занимается отставной генерал Кит Келлог. Сначала он был специальным представителем по вопросам Украины и России, а затем стал специальным представителем по вопросам Украины. А за переговоры с РФ отвечает Уиткофф. В материале говорится, что "наличие отдельных переговорщиков для каждой стороны оказывается сложным для балансировки".

"Проблема с тем, как президент Трамп распределил обязанности между Уиткоффом и Келлоггом, заключается в том, что Уиткофф, который ближе к Трампу, передает Трампу точку зрения Кремля, но имеет гораздо меньшее влияние на взгляды Киева", - сказал Гарди.

По мнению бывшего посла США в РФ Майкла Мокфола, Трампу нужно назначить одного опытного человека.

"Если бы Трамп наконец серьезно отнесся к посредничеству в прекращении войны в Украине, он бы назначил одного человека для переговоров с обеими сторонами - челночную дипломатию - и желательно кого-то с определенным опытом в дипломатии. Уиткофф действует как почтальон Путина. Он не ведет никаких переговоров", - сказал экс-посол.

Переговоры Виткоффа с Путиным

Как сообщал ранее УНИАН, во время последнего визита Уиткоффа в РФ 25 апреля Путин говорил с ним о прямых переговорах с Украиной. Помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что разговор между политиками имел конструктивный и "весьма полезный" характер. По его словам, обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между украинской и российской сторонами.

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что спецпредставитель президента США Уиткофф не сделал ничего для прекращения огня в Украине, и его нужно заменить более опытным дипломатом. По словам экс-посла, лучший дипломат не сможет одновременно вести переговоры с несколькими странами, а потому Уиткофф должен отвечать за одно направление.

Недавно Уиткофф похвастался сомнительными достижениями в переговорах с Путиным. Он рассказал, что у него него было четыре встречи с российским диктатором, и "ни одна из них не длилась менее трех часов, а одна, по его словам, даже продолжалась "почти пять часов".

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