Известно, что нападавшую уже задержали.

На активиста и блогера Сергея Стерненко совершено нападение, в результате которого он получил ранения. Об этом Стерненко сообщил в своем Telegram-канале.

"На меня совершено нападение. Ранен. Все ок, угрозы жизни нет", - написал он, уточнив, что получил "легкое" ранение.

Впоследствии Стерненко сообщил, что "нападавшая задержана". При этом он поблагодарил Службу безопасности Украины за "молниеносную реакцию".

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"Если бы не они - я бы ничего уже не мог писать. Буквально спасли мне жизнь", - добавил он.

Стерненко также намекнул, что к нападению, вероятно, причастна страна-агрессор.

"Россияне - у*бки. Они будут умирать", - отметил он и призвал донатить на дроны для Сил обороны.

Кто такой Сергей Стерненко

Сергей Стерненко является известным общественным активистом и волонтером, который начинал свою общественно-политическую деятельность в Одессе. В частности, он был одним из лидеров одесской ячейки Евромайдана.

В 2018 году на Стерненко совершили несколько нападений. Он связывал их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ открыла дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова. В Службе заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве нападаювшего Сергеем Стерненко.

В декабре 2023 года Стерненко сообщил, что суд снял с него обвинения в умышленном убийстве.

Сегодня Сергей Стерненко ведет активную волонтерскую деятельность, направленную на поддержку Сил обороны.

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