Синоптик прогнозирует, что уже после 4-5 мая погода в Украине станет более неустойчивой.

В этом году погода в мае будет теплой, но со своими нюансами.

"Погодные условия в мае этого года во многом будут напоминать летние: ожидается активизация грозовой деятельности, а дневные значения температуры воздуха местами будут превышать +30...+32 °С, хотя длительных периодов жары не предвидится", - сообщил на meteoprog синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, в начале месяца существенных осадков не предвидится, а температура воздуха будет близкой к норме. Однако уже после 4 - 5 мая погода в Украине станет более неустойчивой.

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"Ожидаются дожди различной интенсивности по всей территории страны, местами возможны грозы, град и порывы ветра", - прогнозирует Кибальчич.

На севере и западе в отдельные дни будет значительно прохладнее нормы, а на юге возможны кратковременные периоды жары.

Во второй половине месяца установится уже более стабильная и сухая погода, атмосферное давление возрастет, увеличится количество малооблачных дней.

Также в преимущественно на севере и западе возможны кратковременные заморозки в первой половине мая, за исключением южных регионов и Крыма. "Однако их влияние будет ограниченным по территории и не нанесет значительных убытков по сравнению с апрельскими холодами", - уточнил синоптик.

Средняя за месяц температура будет в пределах +13...+17 °С, что близко к норме, а в юго-восточной части местами выше нормы на 1 - 1,5 °С. В отдельные дни температура может достигать +30...+33 °С, а ночью снижаться до +1...+7 °С.

По прогнозу Кибальчича, осадков в мае ожидается ощутимо больше нормы, в среднем на 25 - 75%.

Погода в мае 2025 - прогноз на месяц

Укргидрометцентр прогнозирует, что температура в мае этого года будет на уровне +15°...+19°, а в горах +12°...+14°. Это на 1,5-2 градуса выше климатической нормы.

Осадков за месяц ожидается 35-76 мм, что в пределах нормы.

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