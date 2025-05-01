Полученные от РФ доходы и репарации не будут включаться в инвестиционный фонд.

Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал текст соглашения о недрах между Украиной и США, подписанный накануне. В нем, в частности, перечислены природные ресурсы, которых касается договор, а также платежи, подлежащие перечислению в инвестиционный фонд.

Согласно документу, активы, касающиеся природных ресурсов, означают участки, запасы и месторождения на территории Украины таких полезных ископаемых: алюминия, сурьмы, мышьякаяку, барита, бериллия, висмута, церия, цезия, хрома, кобальта, меди, диспрозия, эрбия, европия, фтора, плавикового шпата, гадолиния, галлия, германия, золота, графита, гафния, гольмия, индия, иридия, лантана, лития, лютеция, магния, марганца, неодима, никеля, ниобия, палладия, платины, калия, празеодима, родия, рубидия, рутения, самария, скандия, тантала, теллура, тербия, тулия, олова, титана, вольфрама, урана, ванадия, иттербия, иттрия, цинка, циркония, нефти, природного газа (включая сжиженный природный газ) и другие минералы или углеводороды.

Что касается платежей, то согласованный с Украиной доход в тексте соглашения означает 50% всех роялти (арендных платежей), лицензионных платежей и сумм, подлежащих уплате по соглашениям о разделе продукции, полученных любым государственным органом Украины в связи с выдачей новых лицензий или специальных разрешений на разведку, производство, добычу, разработку, добычу, эксплуатацию, переработку, очистку или другое использование активов, касающихся природных ресурсов.

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При этом любые обновления или продления лицензий или специальных разрешений, которые были выданы до даты вступления в силу соглашения, сюда не входят.

"Однако, ни при каких обстоятельствах согласованный с Украиной доход не будет включать любые доходы, полученные от России или ее уполномоченных лиц в качестве репараций за вторжение России в Украину", - говорится в документе.

Соглашение о полезных ископаемых

1 мая стало известно, что США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. Первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко отметила, что Киев и Вашингтон создадут Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в наше государство.

По ее словам, этот фонд будет управляться совместно Украиной и Штатами. Ни одна из сторон не будет иметь решающего голоса. При этом США могут делать взносы в фонд, кроме непосредственно средств, новой помощью - например, системами ПВО для Украины.

Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут направлены средства, Украина и США будут определять совместно. При этом Фонд может инвестировать исключительно в Украину.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых, которое США подписали с Украиной, обещает американцам выгоду, которая "значительно превосходит вложенные деньги".

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