В то же время он уверяет, что юридическая реакция со стороны Минобороны улучшилась.

В Украине ухудшилась ситуация с нарушением прав людей территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Об этом сказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, выступая в парламенте с ежегодным докладом. "В 2024 году я получил 1560 обращений от граждан Украины, которые считали, что их права нарушены во время проведения мобилизационных мероприятий. Да, у нас действительно, на мой взгляд, ухудшилась ситуация", - сообщил он.

При этом Лубинец отметил, что в прошлом году впервые официально не допустили его представителя к человеку, который нуждался в срочной защите прав:

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"С одной стороны мы видим, что тенденции увеличились. С другой стороны, я могу подтвердить, что по нашим официальным документам улучшилась юридическая реакция со стороны Министерства обороны, а также соответствующих правоохранительных органов. Открываются уголовные производства. И я вижу, что все, кто нарушают права человека, делают это незаконным образом".

Наказание за нарушение прав ТЦК

Как сообщал УНИАН, еще в феврале член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил о намерениях серьезно усилить ответственность за нарушение прав человека ТЦК.

Уже был готов законопроект, который предусматривал усиление уголовной ответственности для должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки и военно-врачебных комиссий.

В марте стало известно, что Верховная Рада поддержала этот документ в первом чтении, "за" проголосовали 273 народных депутата.

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