Таиланд с 1 мая 2025 года изменил правила въезда для иностранных гостей.

Таиланд с 1 мая 2025 года начал требовать от иностранных гостей заполнять цифровую форму перед вылетом на отдых в страну.

Как пишет Bloomberg, начиная с понедельника, 28 апреля, путешественники могут заполнять онлайн-карта, которая заменяет ранее использовавшуюся бумажную форму и является обязательной для всех иностранцев, въезжающих в страну воздушным, наземным или морским путем. Формы можно найти на веб-сайте иммиграционного бюро Таиланда.

Карты прибытия будут синхронизированы с биометрической базой данных иммиграционного бюро Таиланда, что позволит проверять криминальное прошлое посетителей, ранее сообщил журналистам начальник иммиграционного отдела 2 в аэропорту Суварнабхуми Чонгрон Римпади.

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Введение обязательной карты перед вылетом произошло в результате многонациональной борьбы с преступными группировками, управляющими центрами кибермошенничества в приграничных городах Мьянмы и Камбоджи. Эту кампанию спровоцировало вирусное похищение китайского актера в начале этого года, поскольку торговля людьми через Таиланд вызвала беспокойство по поводу безопасности среди китайских путешественников, которые были самой большой группой туристов в прошлом году.

Таиланд популярен среди туристов своим тропическим климатом, нетронутыми пляжами, бурной ночной жизнью и буддийскими храмами. Отрасль, в которой занят каждый пятый работник страны и на которую приходится около 13% валового внутреннего продукта, приняла около 12 миллионов туристов с начала года, что мало чем изменилось по сравнению с прошлым годом.

Путешественники могут проходить онлайн-регистрацию для въезда в Таиланд за три дня до запланированной даты прибытия, и ее можно подавать индивидуально или группой. Требуемые данные включают паспортные данные, личные и туристические данные, информацию о проживании в Таиланде и базовую декларацию о состоянии здоровья.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Таиланда заявили о планах сократить срок безвизового пребывания для туристов, в том числе и украинцев, с 60 до 30 дней, чтобы бороться с нелегальным трудоустройством в стране.

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