Захватчики также пытаются стереть с лица Гуляйполе.

На юге Украины сложилась непростая ситуация - российские оккупанты рвутся в Днепропетровскую область и открыли для себя новое направление в островной зоне Днепра возле населенного пункта Кизомыс. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

"Враг пытается провести форсирование водных преград и именно сейчас открыл новое направление, на котором он активизировался", - сказал спикер.

По его словам, в последние дни противник провел несколько попыток высадиться в островной зоне. В частности, на юге днепровской системы островов, возле населенного пункта Кизомыс, враг пытается высадиться на остров Бугаз, чтобы создать определенный плацдарм.

Видео дня

"Противник хочет там высадиться, захватить определенный плацдарм и с юга осуществить форсирование реки Днепр. Но это ему не удается. Вообще все эти попытки довольно напрасны", - рассказал Волошин.

По его словам, оккупанты на лодках пытаются преодолеть водную артерию, а ВСУ их уничтожают. В результате, захватчики, которым удается добраться до острова, "играют" там в импровизированную робинзонаду. Ведь оттуда оккупанты забрать своих солдат уже не могут, поэтому доставляют им дронами продукты, воду и боеприпасы. Как отметил спикер, обычно эти так называемые "робинзоны", или сдаются в плен, или их уничтожают Силы обороны Украины.

"Но эти бойцы служат для российской пропаганды, когда говорят, что этот остров, этот плацдарм уже под их контролем. Такие случаи случаются довольно часто", - подчеркнул спикер.

Он также добавил, что для укрепления своих позиций украинские военные устанавливают речные мины - это значительно сдерживает продвижение россиян водными преградами.

Кроме того, по словам Волошина, враг наращивает количество артиллерийских обстрелов, авиационных и дроновых ударов, в том числе по Херсону. На Ореховском направлении противник провел вчера перегруппировку и сегодня с новыми силами штурмует малыми группами пехоты в направлениях населенных пунктов Лобково, Степное, Малые Щербаки. На Новопавловском направлении продолжаются активные штурмовые действия армии РФ - оккупанты рвутся к "стыку" трех областей.

"Там административная граница Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей... Враг также хочет зайти на Днепропетровщину с того южного направления. Пытается стереть с лица земли Гуляйполе. Ежедневно по нему наносятся десятки ударов ракетами и КАБами. Также бомбы применяются по Херсону", - сказал военный.

Ситуация на фронте

Как писал УНИАН, недавно представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщил, что на юге Украины российские оккупанты сосредотачивают живую силу и технику, чтобы усилить штурмы.

Он рассказал, что россияне сосредотачивают мотоциклы, багги, квадроциклы для того, чтобы быстро передвигаться по полю боя и попытаться продавить оборону ВСУ. Самые тяжелые отрезки фронта - это Ореховское направление, Гуляйпольское и Новопавловское направление, где агрессор постоянно штурмует позиции ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: