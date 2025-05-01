Президент США прокомментировал переговоры с украинским президентом.

Президент США Дональд Трамп назвал свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в базилике Святого Петра в Риме перед похоронами Папы Римского "моментом утешения". Об этом он сказал в интервью ABC News.

Журналист Терри Моран попросил главу Белого дома перенестись в тот момент, который зафиксирован на фото, на котором "двое мужчин разговаривают о мире".

"Этот момент был в определенном смысле моментом утешения, потому что... огромное количество людей погибает. Много его людей погибает. Их убивают, и мне очень жаль по этому поводу", - сказал Трамп.

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Моран отметил, что Трамп, похоже, изменил свое мнение относительно российского диктатора Владимира Путина, и вспомнил его сообщение после разговора с Зеленским в Риме, в котором президент США отметил, что "у Путина не было никакой причины обстреливать ракетами гражданские районы, города и поселки в течение последних нескольких дней".

"Это возможно. Да, это возможно. Конечно. Он (Путин, - ред.) может немного меня подстрекать. Я бы сказал, что он хотел бы остановить войну", - сказал Трамп в интервью.

Когда Моран спросил, действительно ли Трамп верит в то, что Путин хочет остановить войну, атакуя тем временем Украину, президент США заявил, что при другом президенте переговоры были бы гораздо хуже.

"Его мечтой было захватить всю страну. Я думаю, что из-за меня он этого не сделает", - ответил Трамп.

На вопрос, доверяет ли он Путину, Трамп ответил: "Я не доверяю многим людям... Я думаю, что он... скажем так, он меня уважает", - сказал он.

Переговоры Трампа и Зеленского в Риме

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Зеленский в Риме встретился с президентом США Трампом. Они разговаривали в Базилике Святого Петра около 15 минут, рассказал спикер Зеленского Сергей Никифоров. Оба лидера прибыли в столицу Италии для участия в похоронах Папы Римского Франциска.

Трамп после встречи с Зеленским опубликовал длинный пост, в котором заявил, что у Путина не было причины выпускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам Украины в последние дни. "Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет прекращать войну, а просто водит меня за нос, и с ним нужно бороться по-другому, с помощью "банковских" или "вторичных санкций", - отметил он.

Издание Axios узнало, что Зеленский сказал Трампу на встрече в Ватикане. Отмечается, что украинский президента призвал американского лидера занять более жесткую позицию в отношении Путина и снова сделать приоритетом полное прекращение огня. Также Зеленский заявил, что не признает Крым российским, и, по словам источника, Трамп дал понять, что не требует от него этого. План предусматривает признание со стороны США, а не Украины.

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