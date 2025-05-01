Илья Ведмеденко

Специалисты советуют заправляться в сетях, которые покупают бензин из Европы.

С 1 мая вступили в силу новые правила, которые обязывают добавлять в бензин не менее 5% спирта, или так называемого биоэтанола. УНИАН пообщался с экспертами и узнал, какие в связи с этим могут быть риски для авто и как водителям их минимизировать.

"Из моего опыта и знаний, которые есть, единственный риск у "спиртовых" бензинов заключается в том, что они более агрессивно разъедают шины, и могут возникнуть определенные проблемы с двигателем. Но это касается преимущественно старых машин... С точки зрения экологии, расхода топлива разница (между "обычным" бензином и "новым", - УНИАН) небольшая. Потому что процент спирта небольшой", - пояснил УНИАН владелец и CEO компании Luaz Motors Вадим Игнатов.

Впрочем, по мнению топливных экспертов, в украинских реалиях новая норма о добавлении биоэтанола к бензину может повлечь риски для авто. По словам специалистов, некоторые украинские компании будут нарушать технологические нормы и правила, что приведет к серьезным проблемам.

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Дело в том, что спирт имеет большую плотность, чем бензин, поэтому в некоторых резервуарах при добавлении биоэтанола снизу может оказаться спирт, а сверху - бензин.

"В этом случае может возрасти температура в цилиндрах. В связи с этим система охлаждения может не справляться с охлаждением двигателя. То есть цепочка проблем, которые могут возникнуть, начиная от перегрева двигателя и заканчивая слабой тягой. При октановом числе, которое дает спирт, придется повышать обороты, и у вас возрастет расход топлива для поддержания заданной скорости", - рассказал УНИАН автомеханик Константин Куценко.

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Для того, чтобы не было проблем с авто, специалисты советуют заправляться в сетях, которые покупают бензин из Европы.

"Те (АЗС, - УНИАН), кто будет пытаться изготовить его здесь, это будет, по сути, обычная "бодяга". Потому что они будут просто добавлять спирт к бензину, как требует закон", - считает эксперт топливного рынка и основатель логистической группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

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С этим согласны другие специалисты.

"Я не советую заправлять свои транспортные средства на одиночных ноунеймов АЗС или на тех заправках, которые предлагают топливо на 5 гривен дешевле, чем крупные сети", - заявил ранее эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

По словам директора Консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, водителям лучше отдавать предпочтение топливу из высшего разряда цен. Это будет особенно актуально в первые несколько месяцев после введения новых норм по добавлению к бензину биоэтанола.

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