Компания Airbus создала концепт нового средства борьбы с дронами типа "Шахед" на основе имеющихся решений, пишет Defence Express.
Система получила название LOAD - Low-cost Air Defence, что подчеркивает главную идею разработки - сбивать цели дешево, Концепт был продемонстрирован на выставке Unmanned Systems X в немецком Бонне.
Отмечается, что идея заключается в использовании реактивного дрона-истребителя Do-DT 25, который должен приблизиться к цели и атаковать ее дешевыми ракетами.
Предполагается, что LOAD будет нести до трех ракет (скорее всего, SADM), а наведение на цель будет осуществляться по принципу координации с наземных РЛС.
Согласно озвученным Airbus данным, первый полет прототипа LOAD должен быть осуществлен в 2025 году, ввод в эксплуатацию запланирован на 2027-й.
"Хотя для европейской оборонной промышленности это очень короткие сроки, реалии сегодняшнего дня требуют еще большего темпа", - добавили в издании.
Напомним, ранее стало известно, что Россия начала использовать для атак по Украине "Шахеды" с 16-элементной CRPA-антенной из Китая.
Как отметил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат, россияне продолжают пытаться оснащать ударные дроны новыми возможностями, чтобы обходить украинские средства радиоэлектронной борьбы.