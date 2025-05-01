2 мая в Украине будет свежая погода, но местами ветреная и ближайшей ночью в ряде областей ожидаются заморозки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Ближайшей ночью в северных, центральных областях плюс Харьковщина есть вероятность заморозков на почве!" - уточнила она.
По прогнозу, ночью будет +2...+6 градусов, в южной части +6...+10 градусов. Днем столбики термометров покажут +14...+18 градусов, на западе воздух прогреется до +15...+21, а прохладнее всего будет в северо-восточной части, +11...+14 градусов.
"Ветер северный, северо-западный, умеренный, в восточных областях порывистый", - предупредила Наталья Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве ближайшей ночью также есть вероятность заморозков на почве, говорит Наталка Диденко. днем, по ее прогнозу, термометры покажут +15 градусов. Без осадков.
Отметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, заморозки на Киевщине все же ожидаются. Синоптики сообщают, что 2 мая ночью на поверхности почвы заморозки будут до 0...-5. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.
Сегодня же в столице также объявлен повышенный уровень опасности из-за сильных порывов ветра, которые днем будут достигать 15-20 м/с.