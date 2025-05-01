С учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, группа Метинвест в I квартале 2025 года увеличила уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине на 4% по сравнению с I кварталом 2024 года - до 4,4 млрд грн.

В тройке крупнейших по объему отчислений - плата за пользование недрами (1,2 млрд грн), единый социальный взнос (846 млн грн), и налог на доходы физических лиц (751 млн грн).

Кроме того, украинские предприятия Метинвеста в январе-марте 2025 года уплатили 365 млн грн налога на прибыль и 166 млн грн экологического налога. Также в І квартале плата за землю выросла на 9%, а военный сбор - более чем в три раза, до 214 млн грн.

"Налоги - это не просто цифры, это реальные ресурсы для армии, медицины и социальных программ. Стабильные отчисления, помощь ВСУ, стальное производство для фронта и гуманитарные проекты - это наш вклад в устойчивость страны. Мы и в дальнейшем будем работать, чтобы поддерживать государство сейчас и вместе строить его будущее", - отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Напомним, за три года войны компания направила более 8,4 млрд грн на помощь Украине, из которых 4,4 млрд грн пошли на поддержку защитников в рамках проекта Стальной Фронт Рината Ахметова. Также Метинвест продолжает системно наполнять государственный бюджет: в 2024 году компания уплатила почти 20 млрд грн налогов.

Как известно, в прошлом году чистый убыток Метинвеста вырос в шесть раз по сравнению с предыдущим годом, до $1,152 млрд. В связи с приближением фронта и угрозой для жизни сотрудников Метинвест также приостановил работу Покровской угольной группы, а летом прошлого года из-за нерентабельности производства пришлось вывести в простой Ингулецкий ГОК.