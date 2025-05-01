Украина вернула благосклонность Трампа из-за соглашения об ископаемых, - Bloomberg

Соглашение "подтверждает приверженность Соединенных Штатов Америки безопасности, восстановлению и реконструкции Украины", отметила украинский министр экономики.

Украина вернула расположение президента США Дональда Трампа, подписав соглашение о природных ресурсах, пишет Bloomberg.

Это стратегическое соглашение дает Вашингтону приоритетный доступ к украинским природным ресурсам, включая алюминий, графит, нефть и газ. Документ подписан после нескольких недель напряженных переговоров. Он стал прорывом в отношениях между администрацией Трампа и Киевом.

После провала февральского визита в Вашингтон, когда Владимир Зеленский покинул столицу США без договоренностей после конфликта в Овальном кабинете, новое соглашение символизирует восстановление доверия Трампа к Киеву.

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"Я говорил ему, что это очень хорошо, если мы сможем заключить соглашение, которое он подпишет", - сказал Трамп о встрече с Зеленским во время похорон Папы Франциска.

Трамп лично объявил о достижении договоренностей:

"Мы заключили соглашение, согласно которому наши деньги будут в безопасности, согласно которому мы сможем начать добычу и делать то, что нам нужно... Это также хорошо для них, потому что на месте будет присутствие американцев, и это присутствие не позволит многим злоумышленникам попасть в страну или, конечно же, в район, где мы проводим добычу".

Согласно договору, США получат первоочередное право на доходы от проектов, а половина доходов пойдет на специальный фонд восстановления Украины. Этот фонд также частично компенсирует будущую американскую военную помощь.

"Это соглашение четко сигнализирует России, что администрация Трампа предана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и процветающей Украине в долгосрочной перспективе... И, чтобы было понятно, ни одному государству или лицу, которое финансировало или поставляло российскую военную машину, не будет разрешено получать выгоду от реконструкции Украины", - подчеркнул министр финансов США Скотт Бессент.

Министр экономики Юлия Свириденко подтвердила в соцсетях: "Вместе с Соединенными Штатами мы создаем Фонд, который привлечет глобальные инвестиции в нашу страну".

Она добавила, что соглашение "подтверждает приверженность Соединенных Штатов Америки безопасности, восстановлению и реконструкции Украины".

Несмотря на то, что соглашение не содержит гарантий безопасности, оно снимает часть напряжения между странами. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что США отказались от требования возврата уже оказанной помощи, что ранее озвучивалось как требование $500 миллиардов в виде полезных ископаемых.

Соглашение также позволило возобновить приостановленный в феврале обмен разведданными.

"Любой позитивный шаг, любое, что помогает поддерживать вовлеченность США, стоит сделать", - подчеркнул Чарльз Личфилд из Atlantic Council's GeoEconomics Center.

Однако впереди - сложные мирные переговоры. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф провел встречу с Путиным, но договоренности не достигнуты. Белый дом признает разочарование Трампа обеими сторонами - и Украиной, и Россией - за провал обещанного быстрого прекращения огня.

"Трамп угрожал уйти с переговоров, если не будет прогресса по прекращению огня, что вызвало беспокойство среди союзников Украины относительно того, в какой степени Киев могут обвинять в провале переговоров. Соглашение о ресурсах, похоже, возвращает Зеленскому и Украине благосклонность Трампа, по крайней мере пока", - подытожило издание.

Соглашение о полезных ископаемых - подробности

Как сообщал УНИАН, США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. Это подтвердила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал подписание соглашения о природных ресурсах между Украиной и Соединенными Штатами "шагом в прекращении этой войны".

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