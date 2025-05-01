Сазонов, которому почти 50 лет, скептически относится к идее, но замечает, что собратья видят в ней смысл.

Военный Кирилл Сазонов, которому почти 50 лет, скептически относится к решению контрактовать в армию людей в возрасте 60+. Своим мнением он поделился в эфире Ранок.LIVE.

"Армия - это физические нагрузки. И я делаю ставку на молодежь", - сказал он.

Сазонов отметил, что действительно война все больше технологическая - все больше роботов, дронов, все больше ребят молодых в очках решают вопросы, а не в брониках.

Видео дня

"Но все же ты должен уметь тянуть броник, автомат и БК. Ты должен управлять автомобилем в экстремальных ситуациях. Те же пилоты дронов не сидят на месте. Есть те, кто сидит в 10-20 километрах от линии фронта, дает нам стримы важные, но операторы FPV-дронов выезжают на ноль, рискуя собой. И когда они выезжают, то без машины не могут. Это быстро управлять автомобилем, маскировка, два чемодана с дронами, которые ты должен быстро распаковать, запустить дрон и быстро поехать, потому что на тебя охотятся", - пояснил Сазонов.

Он отметил, что молодежь имеет и здоровье, и физическую форму, и учатся они быстрее, потому что "головы немного светлее, чем у нас (старших)".

"Я очень скептически отнесся к этой новости. После 50-ти лет уже трудно людям. Мне трудно. А мне почти 50. Что там 60+, но многие собратья, которые занимаются рекрутингом говорят, что есть люди, есть должности, которые готовы прийти и работать, их можно брать", - резюмировал Сазонов.

Контракты для лиц 60+

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект (регистрационный номер 13229), который предоставляет возможность подписывать однолетние контракты лицам в возрасте 60+ во время военного положения, сообщил народный депутат Роман Костенко, который является инициатором и автором этого законопроекта.

Вас также могут заинтересовать новости: