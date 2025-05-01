Заморозки ожидаются на почве, а не в воздухе.

Ближайшей ночью на Киевщине ожидаются заморозки. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявил Украинский гидрометеорологический центр.

"2 мая ночью на поверхности почвы заморозки 0...-5°", - говорится в прогнозе.

Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

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Напомним, на сегодня в Киеве объявили I уровень опасности из-за сильных порывов ветра. По прогнозу Укргидрометцентра, порывы его будут достигать 15-20 м/с. Опасные погодные условия ожидаются не только в столице, но и по всей Киевской области.

На Киевщине сегодня ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западного направления 7-12 м/с с порывами до 20 м/с. Температура воздуха по области будет колебаться от +15 до +20 градусов, а в Киеве - в пределах +16...+18°C.

Заморозки в Украине - прогноз синоптика

О том, что в первой половине мая в Украине вероятны заморозки, говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, кратковременные заморозки ожидаются преимущественно на севере и западе стране, а вот на юге и в Крыму их точно не будет.

К счастью, их влияние будет ограниченным по территории и не нанесет значительных убытков по сравнению с апрельскими холодами.

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