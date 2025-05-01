Жертвами удара стали железнодорожник с супругой. В пределах города поврежден железнодорожный участок - пути, контактная сеть и грузовые вагоны.

В Одессе из-за массированного дронового удара, который в ночь на 1 мая нанесла армия РФ, погибли супруги, количество раненых резко возросло до 15 человек.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, повреждены 16-этажный дом, частные и многоквартирные жилые дома, учебное заведение, магазины, автомобили. "Сейчас полный перечень разрушений и повреждений устанавливается", - отметили в пресс-службе.

Как уточнила УНИАН пресс-секретарь областной прокуратуры Ирина Коваленко, 9 из 15 пострадавших - жители 16-этажного дома.

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"В одном из домов погиб мужчина, 1943 года рождения, и женщина, 1955 года рождения. Вероятно, это супруги. Количество пострадавших еще уточняется", - добавила Коваленко.

Начато расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

В то же время в "Укрзализныце" сообщили, что под вражескими ударами была и железнодорожная инфраструктура региона.

"На рабочих местах обошлось без жертв, однако, к сожалению, вражеская атака на Одессу унесла жизнь железнодорожника в его собственном доме", - рассказали в ведомстве.

Также говорится, что один из участков железной дороги поврежден - пострадали пути, контактная сеть и три грузовых вагона. Однако пассажирские поезда курсируют по графику.

Железнодорожники проводят оперативные восстановительные работы, чтобы грузовые поезда курсировали в порты без помех. Сейчас они следуют альтернативным маршрутом.

По данным регионального главка ГСЧС, в местах попаданий вспыхнули пожары, в одной из многоэтажек спасатели, вместе со службами взаимодействия, эвакуировали более 200 человек.

Атака на Одессу

В ночь на 1 мая российская оккупационная армия нанесла по Одессе массированный удар беспилотниками. Город был атакован двумя "волнами", из-за попаданий начались пожары. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате российской атаки повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в разных районах города. По его словам, на связь не выходила пожилая пара, которая жила на верхнем этаже одного из поврежденных домов вместе с овчаркой Джеком.

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