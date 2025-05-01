Совет директоров Tesla ищет нового гендиректора, который сменит Маска, - WSJ

Пока неизвестно, полностью ли проинформирован сам Маска о начале таких поисков.

Совет директоров компании Tesla начал поиск генерального директора, который сменит Илона Маска, пишет The Wall Street Journal.

Около месяца назад, когда акции Tesla упали на 3,38%, а активность Илона Маска в политической сфере вызывала все большее беспокойство, совет директоров компании начал серьезно рассматривать варианты его возможного преемника.

Осведомленные источники рассказали, что совет обратился к нескольким рекрутинговым агентствам, чтобы те помогли сформировать официальный процесс поиска нового генерального директора.

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В компании нарастало напряжение: продажи и прибыли снижались, а сам Маск значительную часть времени проводил в Вашингтоне. В этот период совет провел с ним встречу, во время которой члены подчеркнули необходимость возвращения к более активному участию в управлении компанией.

Как рассказывают источники, совет прямо заявил Маску, что он должен больше внимания уделять Tesla, и что это следует озвучить публично. Маск не возражал.

После того, как компания сообщила о снижении квартальной прибыли на 71%, Маск заявил инвесторам о своем намерении сосредоточиться на работе в Tesla:

"Начиная со следующего месяца, я буду посвящать Tesla гораздо больше своего времени", - сказал он во время телефонной конференции.

Между тем, по словам источников, совет уже сосредоточил поиск на одной из ведущих фирм. Пока неясно, на каком этапе находится процесс и повлияло ли публичное обязательство Маска на планы совета. Также неизвестно, был ли Маск полностью осведомлен об этих поисках. На просьбу о комментарии он не ответил.

Во время заседания правительства в среду президент Дональд Трамп выразил благодарность Маску за его участие в государственных делах:

"Вы знаете, что вас приглашают оставаться сколько угодно", - сказал Трамп. "Думаю, он хочет вернуться домой к своим машинам".

Любая смена в руководстве будет означать переломный момент для Tesla. Маск, который возглавляет компанию почти два десятилетия, с 2018 года уже не является председателем совета, однако продолжает активно влиять на все направления бизнеса.

Совет, в состав которого входят восемь человек, включая Джей Би Штраубеля - соучредителя компании - искал независимого директора. Некоторые из них встречались с ключевыми инвесторами, чтобы успокоить их и подтвердить, что ситуация под контролем.

Переход Маска к политической деятельности пришелся на сложный для Tesla период. В 2024 году компания впервые за более чем десять лет зафиксировала снижение годового объема продаж электрокаров. Снижение цен привело к падению прибыли, а модель Cybertruck, уже получившая славу из-за своего нестандартного вида, стала объектом сатиры в американских телешоу.

Близость Маска к Трампу негативно повлияла на восприятие бренда среди части потребителей. Ситуацию усугубили президентские тарифы, которые повлияли как на китайский рынок - один из ключевых для Tesla - так и на снабженческие цепи из Мексики и Канады.

Комментируя эту проблему, Маск отметил:

"Я буду продолжать выступать за более низкие тарифы, а не за более высокие, но это все, что я могу сделать".

Он добавил, что окончательное решение - за президентом.

После победы Трампа на выборах в прошлом году акции Tesla сначала стремительно выросли, достигнув рекордной капитализации в $1,5 триллиона в декабре. Однако с тех пор они упали до примерно $900 миллиардов.

Работа Маска в DOGE: последние новости

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Маск заявлял, что с мая планирует сосредоточится на Tesla, поскольку компания столкнулась с падением продаж на 20% и прибыли на 71% в первом квартале 2025 года. Он сказал, что в дальнейшем будет тратить только "день-два на правительственные дела" с DOGE. Он прямо не уточнил, повлияла ли его правительственная деятельность на бизнес, но признал: "Был определенный удар за время, которое я провел в правительстве".

Также издание The Washington Post сообщало, миллиардер не хочет продолжать работать главой DOGE, поскольку ему надоело терпеть неприятные и неэтичные, по его мнению, "нападки со стороны левых политических сил".

Сам Трамп заявлял, что работа миллиардера в Департамент эффективности правительства подходит к концу. Он охарактеризовал Маска как "фантастического и патриота" и сказал, что хотел бы, чтобы Маск оставался в команде "как можно дольше", хотя признал, что со временем генеральному директору Tesla и SpaceX придется вернуться к своему бизнесу на постоянной основе.

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