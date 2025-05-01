Оккупанты планируют дойти до Днепропетровской области исключительно с пропагандистской целью, отметил Александр Мусиенко.

На сегодня нет никаких перспектив для того, чтобы Россия достигла успеха оперативного или стратегического масштаба на фронте, но несмотря на это враг продолжает наступать. Об этом в эфире Radio NV заявил военный эксперт, военнослужащий ТРО Александр Мусиенко.

"Цель исключительно пропагандистская - попытаться выйти на административные границы Днепропетровской области. Все для того, чтобы засвидетельствовать свои победы мнимые, попытаться деморализовать нас, чтобы ослабить сопротивление", - рассказал Мусиенко.

Эксперт отметил, что сейчас Россия не способна наступать по всей линии фронта. А потому, для своего наступления выбрала два основных направления, куда и подтянула силы.

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"Речь идет о Покровском и Лиманском направлениях в Донецкой области. Исходя из того, как там концентрируются силы, это и есть планы врага на летнюю наступательную кампанию, если она будет. По остальному фронту они пробовали. Пробовали южное, Запорожское направление, прорывы колоннами. Получили мощный отпор и отошли. Поэтому основная концентрация будет на Покровском направлении. А цель - военно-пропагандистская", - пояснил Мусиенко.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россияне пытаются прорвать фронт, чтобы пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской области. Он также добавил, что Украина усилила это направление.

Между тем DeepState подсчитал, что за апрель 2025 года Украина потеряла 175 квадратных километров своих территорий. По данным аналитиков, основная часть продвижений РФ пришлась на начало месяца.

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