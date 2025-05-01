В то же время в долгосрочной перспективе это пойдет на пользу Украине, считает Александр Мусиенко.

Страны по всему миру увеличивают свои оборонные бюджеты и это будет иметь влияние в том числе и для Украины. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный эксперт, военнослужащий Александр Мусиенко.

"В 2024 году было потрачено 2,7 трлн долларов. Что на 10% больше, чем в 2023 году. И когда мы фиксируем рост расходов - это означает, что оружие будет производиться и его будет много. Это шанс для Украины... В этом есть большой плюс, ведь будет где взять вооружение. Главное, чтобы на это были средства", - сказал Мусиенко.

В то же время эксперт добавил, что есть некоторые тенденции, которые могут негативно повлиять на Украину. Ведь сейчас рост расходов на закупку оружия от других стран может создать дефицит отдельных образцов.

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"На рынке вооружения будет усиливаться конкуренция. Если раньше отдельные страны могли наблюдать и не закупать в таких объемах что-то для себя, сейчас они будут это делать. Это касается и Индии и Пакистана в частности. И конечно, что это может вызвать определенные проблемы на определенный период времени. В долгосрочной перспективе это только плюс. А в краткосрочной может придется бороться нам за рынок, ведь многие государства хотят получить больше вооружения", - добавил Мусиенко.

Оружие для Украины: важные новости

Накануне журналисты Kyiv Post сообщили, что США впервые со времен прихода Трампа к власти одобрили продажу оружия Украине. Отмечается, что речь идет об образцах вооружения на сумму около 50 млн евро.

Исследователь оборонной политики и политики безопасности организации Rand Corporation Майкл Сесире отметил, что в случае продолжения продажи или передачи американского оружия Украине, это только усилит позиции США на переговорах с Россией.

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