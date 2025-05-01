Звезда прославился, как первый исполнитель "Червоной руты" и участник ВИА "Смеричка" и группы "Свитязь".

Сегодня, 1 мая, известному украинскому певцу Василию Зинкевичу исполнилось 80 лет. Легендарный исполнитель более 40 лет своей жизни посвятил музыке и сцене. Он прославился как участник ВИА "Смеричка" и группы "Свитязь" и запомнился украинцам своим голосом и проникновенным исполнением песен.

Его вклад в украинскую культуру - неоценим. За развитие украинской музыки Зинкевича наградили званием Героя Украины, звездой на "Аллее звезд" в Киеве, он стал почетным гражданином Луцка и получил Государственную премию Шевченко. Последние годы Василий Иванович не ведет публичный образ жизни и больше не выпускает новых песен. Последний раз артист выступал на сцене во время концерта Ивана Поповича. Выступление было посвящено 75-летию исполнителя и состоялось в 2024 году.

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Как пишет OBOZ.UA, несмотря на многочисленные награды и звания, большой вклад в украинскую культуру, Зинкевич получает небольшую пенсию - всего 5 тысяч гривен.

Попович рассказал, что такой суммы не хватает артисту на жизнь, поэтому он обратился с жалобой в Кабинет Министров. Правда, в Кабмине он получил не слишком приятный ответ: "К сожалению, мы вам ничем не можем помочь: у вас была ставка".

Свой последний концерт знаменитость в последний раз давал еще в 2021 году. Он устроил выступление "Скрипка играет" в киевском "Дворце Украина". Однако тогда концерт звезды получил немало критики. Дело в том, что первые два часа шоу на сцене выступал не сам Зинкевич, а его коллеги, которые исполняли его песни. Уже после них на сцену вышел сам певец и исполнил свои лучшие хиты "Літо пізніх жоржин", "Скрипка грає", "Марічка", "А любов як весна цвіте", "Музико моя", "Два кольори" и другие.

Одним из важнейших этапов в карьере Зинкевича было его участие в коллективе "Смеричка", где он выступал вместе с Назарием Яремчуком и Владимиром Ивасюком. Трио прославилось благодаря своим невероятным голосам и чувственным песням.

Напомним, ранее о знаменитом Назарии Яремчуке сняли фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты". В картине предлагали сняться Софии Ротару, но она отказалась. Сын знаменитости прокомментировал отказ артистки и высказался о ней.

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