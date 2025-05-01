Тина Кароль назвала популярную диету, на которой вы никогда не похудеете

Артистка призналась, что ей помогло похудеть.

Украинская певица Тина Кароль рассказала, что уже более 20 лет, сколько она находится на сцене, она сидит на разных диетах. Но одну из них артистка назвала наихудшей.

По словам Кароль, популярная диета "ничего не ешь" только вредит здоровью и совсем не помогает избавиться от лишних кило.

"Диета "ничего не есть". Хуже всего, что можно было придумать, типа "закройте рот". Это очень плохо, потому что организм стрессует, и он начинает запасаться: "Она меня не кормит, значит, я буду запасаться этим всем". Он будет "держать" воду, "держать" тот жир, поэтому ты никогда не похудеешь. Меньше есть – это хорошее дело, переедать – это плохо, но ничего не есть – это неправильно", – рассказала артистка в интервью Анне Хаустовой.

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Она добавила, что сама всегда была "пышечкой", поэтому для нее было важно похудеть. В этом ей помогли прыжки на скакалке и йога-аштанга. Именно эти занятия, по словам певицы, высушили ее тело.

Также Кароль рассказала, что не наедается на ночь. Хотя бы за два часа до сна нужно перестать есть, чтобы ночью организм отдыхал, а не перерабатывал пищу.

Напомним, ранее Тина Кароль заговорила о новых отношениях после смерти мужа.

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