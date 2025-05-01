'Тендерний мільйонер': журналісти дізналися, як бізнесмен Мітрохін сколочує статки собі на лакшері VIP-життя

Широко відомий у вузьких колах постачальників Міноборони бізнесмен Олег Мітрохін за роки повномасштабної війни став ледь не головним підрядником найбільших тендерів із закупівлі військової форми.

Як дізналися журналісти з проєкту розслідувань Хапуга.ua, під час війни Мітрохін купив собі розкішний маєток під Києвом.

"400 квадратних метрів, майже гектар землі, басейн, ротонда, охорона, і навіть власний поні. Такий маєток, за оцінками експертів, коштує близько 2 000 000 $, тобто 80 000 000 гривень. Відомо, що цей розкішний будинок у його сімейства — не єдиний", - йдеться у сюжеті.

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Саме в ньому, як повідомляється, Мітрохін і записав своє вітання українцям — біля каміну, у трусах.

Журналісти також дізналися, що у Мітрохіна є ще один палац — вже у серці столиці на печерських пагорбах, на 800 квадратних метрів: "Його Мітрохін купив за 66 000 000 гривень буквально нещодавно".

22 000 000 гривень, за офіційними даними Міноборони, тільки в минулому році бюджет витратив на речове забезпечення армії. "І десяту частину від цього — понад 2 000 000 000 — з’їв саме Олег Мітрохін та його фірма МІК", - повідомляють журналісти.

Компанія МІК зареєстрована Мітрохіним у 1998-му році в Запоріжжі. В матеріалі повідомляється, що протягом попередніх років компанія також "не голодувала і отримувала багатомільйонні підряди".

Це одна з багатьох судових ухвал. І в ній написано, що "Використовуючи схеми на тендерах, підконтрольні, підставні та фірми-прокладки, Мітрохінський МІК втюхував армії форму та інші військові товари за завищеними цінами". Цю версію зараз розслідують і доводять правоохоронці: "В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "МІК", а також ряду пов`язаних фірм, організували схему постачання спецодягу підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами та заниженим класом якості, внаслідок чого завдали збитків державному бюджету України".

В іншому ж епізоді компанії Мітрохіна підозрюють в обкраданні армії на 230 000 000 гривень. З даними слідства, вони вирішили безкарно поставити військовим рукавиці бозна якої якості. На виконання умов договорів ТОВ "Наш імпорт" поставлено 300 000 рукавичок невідомого походження сумнівної якості, які Міністерством оборони прийнято та повністю сплачено. Які не можуть використовуватися за призначенням для потреб ЗСУ, чим завдали тяжкі наслідки на загальну суму 231 000 000 гривень

"Тобто для військових Мітрохін клас якості занижує, а от для себе й родини — клас якості (життя) підвищує до небес", - підкреслюють журналісти. Якось Мітрохін хизувався партнерством із ДТЕК Ахметова. А ще знаходився в колі представників бізнесу та оборонного сектору і ще, зокрема, зі скандальним народним депутатом Геннадієм Касаєм, який теж має свої інтереси в оборонці. Це саме той нардеп, якого журналісти викрили на схемах постачання неякісного одягу для Збройних Сил і на збагаченні на цьому: у його родичів з’явилась нерухомість на мільйон доларів в Дубаях.

Мітрохіна і Касая об’єднує те, що син Олега Мітрохіна Артем — офіційний помічник цього нардепа. На нього зареєстрована низка швейних компаній. Частина з яких фігурує в оборудках на поставках для армії неякісних товарів за завищеними цінами.

"Статки Артема Мітрохіна за останній час теж стрімко зросли. У 2023 він став щасливим власником квартири на 125 квадратів і паркомісця у мабуть найдорожчому будинку столиці преміум-класу TARYAN TOWERS на Печерську. Такі апартаменти із голими стінами обійшлися Мітрохіну мінімум в 20 000 000 гривень. Під гектар землі в Київській області та маєток з поні, в якому проживає Олег Мітрохін із дружиною Аліною, також оформили на Артема", - повідомляється у розслідуванні.

І ще будиночок в Карпатах у Сторожниці, який теж, як повідомляється, був офіційно придбанний Артемом. Вартість сягає 3 000 000 $. Окрім того, син Мітрохіна у 2024 придбав AUDI RS Q8 (120 000 $).

Журналісти також повідомляють, що Артем багато разів перетинав кордон. Зокрема, 20 разів через пункти пропуску Орлівка, Маяки-Удобне та Старокозацьке, що в напрямку Болгарії.

Також у розслідуванні є інформація про те, що низка компаній, підконтрольних Мітрохіну, під єдиним куполом компанії МІК, тільки з 2023 по 2024 рік уклала щонайменше 75 контрактів із підприємствами оборонної сфери України. Це майже на чотири з половиною мільярди гривень — форми, обмундирування та інженерних виробів, які постачались з ймовірним конфліктом інтересів.

Зокрема:

26 контрактів стосувалися постачання військової форми на суму 1,896 млрд грн;

47 контрактів — військового обмундирування на 1,870 млрд грн;

ще 2 договори — на постачання дроту "Єгоза" на 700 млн грн.

"Ми детально дослідили державні закупівлі, в яких брали участь і як правило перемагали фірми з орбіти Мітрохіна, і ось який висновок: здається, що пан Мітрохін і його друзі граються із тендерами на оборонні замовлення як кіт із балабончиками. Точніше крутить він державними мільярдами і вертить їх як хоче", - йдеться у матеріалі.

Це відбувається наступним чином. Бізнесмен засилає на торги підконтрольних "типу конкурентів", демпінгує ціни, а реальних конкурентів ймовірно "прибирає" через особисті зв’язки у високих колах. Таке враження складається на підставі аналізу держзакупівель, підкреслюють журналісти. У розслідуванні вони продемонстрували, як відбувається "розпил" (освоєння бюджетних коштів).

"А тепер — про те, що ж далі відбувається із мільйонами і навіть мільярдами, отриманими на тендерах через подібні оборудки. Пам’ятаєте, я казала про регулярні поїздки сина нашого героя Артема в напрямку Болгарії? Так ось, дослідивши купу судових документів, ми знайшли з десяток компаній, які приймали участь у схемах Мітрохіна", - повідомляють розслідувачі.

Частина з них має зв’язок із компанією VICTOR INVEST — постачальником сировини і товарів. Компанія VICTOR INVEST родом з Болгарії. Раніше належала росіянину Віктору Нашидзе. А у 2020 її переоформили на українку — Людмилу Гоголенко.

Впродовж 20022-20023 років ТОВ "МІК", головна компанія Мітрохіна, перерахувала VICTOR INVEST 1 137 000 000 гривень. ТОВ "Наш Імпорт", яка до березня 2024 належала Олегу Мітрохіну, перерахувала VICTOR INVEST 1 316 000 000 гривень.

І ще одна компанія, ТОВ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗКРІЙ, зареєстрована на Артема Мітрохіна, перерахувала на болгарську фірму ще 264 000 000 гривень.

Як з’ясувалося, Людмила Гоголенко приходиться тещею Олегу Мітрохіну. Вона — матір його дружини Аліни, за паспортом — теж Гоголенко.

2 718 000 000 гривень — саме стільки впродовж останніх трьох років компанії, підконтрольні Мітрохіну, перерахували на болгарську "компанію-прокладку" своєї родички Людмили Гоголенко.

Потім всі ці гроші витрачаються на авіаперельоти та проживання Мітрохіних у найдорожчих готельних номерах європейських столиць. На найкращі курорти в Італії, Сицилії, Австрії, Угорщині, Іспанії і так по колу.

Журналісти також додають, що за останні роки сімейство Мітрохіна купили такі авто:

На Артема Мітрохіна оформили AUDI RS Q8, 2021 (120 000 $)

На дружину Олега Мітрохіна Аліну: Porsche Cayenne 2023 (150 000 $) і ще один Porsche Macan R4 2017 (40 000 $)

На компанію МІК оформили: Lexus LX 600 2023 (130 000 $), Toyota Camry 2024 (50 000 $), BMW X5 XDRIVE 30D 2024 (120 000 $)

"І поки Олег Мітрохін, наживаючись на війні, вигулює дружину по закордонним курортам, скуповує елітні тачки та нерухомість преміум класу, коротше кажучи, потужно забезпечує своє життя дороговартісним мотлохом на мільйони баксів, волонтери щодня із простягнутою рукою стараються закривати потреби війська", - підсумували журналісти.