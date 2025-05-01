Есть отдельный список журналистов, которые находятся в российском плену, среди них и корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк.

В Украине более 16 тыс. гражданских считаются пропавшими без вести, при этом подтверждено, что в российском плену находятся около 1800.

Об этом сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что Украина неоднократно просила российскую сторону через посредников вернуть гражданских. По его словам, Женевская конвенция запрещает задерживать гражданских, но в ней нет ответа, как действовать, если россияне это делают.

Лубинец отметил, что есть отдельный список украинских журналистов, которые находятся в российском плену. "Список, к сожалению, достаточно большой. У нас есть желание международных партнеров помочь нам, чтобы вернуть украинских журналистов, и мы отдельно проводим эту работу. Российской стороне мы предложили хороший механизм, как это сделать. Если бы у них было желание возвращать своих, мы бы давно это сделали. Но мы продолжаем это делать. Вся информация относительно Дмитрия Хилюка (речь идет о корреспонденте агентства УНИАН) и всех других журналистов у нас есть", - отметил омбудсмен.

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Также Лубинец отреагировал на смерть украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену. "Я провел три раунда переговоров через посредников с российской стороной по возвращению тела Виктории Рощиной. И впервые заявил о том, что у нас есть официальное подтверждение факта того, что Виктория Рощина умерла в результате применения пыток к ней со стороны Российской Федерации", - сказал он.

Омбудсмен отметил, что по военнопленным есть Женевские конвенции, есть основной посредник Объединенные Арабские Эмираты, по детям есть международная коалиция стран по возвращению, есть посредник Катар, но по гражданским ни одна страна официально не взяла на себя обязательства помогать возвращать их из плена РФ.

"Мы продолжаем искать такую страну вместе с Министерством иностранных дел. Есть предварительные договоренности, ожидаем результатов", - анонсировал он.

Что известно о Дмитрии Хилюке

В РФ утверждают, что корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк, которого они незаконно удерживают уже четвертый год, находится в "удовлетворительном" состоянии.

На уточнение, давали ли россияне еще хоть какие-то детали относительно якобы удовлетворительного состояния здоровья Хилюка, ведь ранее была информация, что журналист весит до 45 килограммов, Лубинец в марте рассказал, что россияне "не дают никаких деталей".

Хилюка вместе с его отцом оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии отца отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию и удерживают до сих пор.

Возвращение тела Виктории Рощиной

Недавно из российского плена в Украину было возвращено тело украинской журналистки Виктории Рощиной.

Ее тело было возвращено в Украину без части органов, что может свидетельствовать о сокрытии причины смерти. В Генпрокуратуре отметили, что судебно-медицинская экспертиза обнаружила многочисленные следы пыток и жестокого обращения на теле жертвы, включая ссадины и кровоизлияния на различных частях тела, перелом ребра, травмы шеи и возможные следы от поражения током на ногах.

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