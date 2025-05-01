The Rasmus выступит в Украине 19 июля, а стоимость билета составляет более 1700 гривень / коллаж УНИАН, скриншот Instagram

Легендарная финская рок-группа The Rasmus выступит в Украине во время войны. Стало известно, что они станут первыми международными участниками Atlas Festival 2025, который состоится уже этим летом в Киеве в Blockbuster Mall.

Об этом сообщили организаторы фестиваля на своей странице в Instagram. The Rasmus исполнит свои лучшие хиты 19 июля. Как известно, Atlas Festival - это один из самых известных и крупнейших музыкальных фестивалей Украины. В этом году он продлится три дня и начнется 18 июля. Следовательно, финский коллектив выступит во второй день фестиваля.

The Rasmus / скриншот Instagram

"Это тот момент, которого ждали и мы, и они. Еще на Евровидении в Турине вокалист Лаури Юльонен сказал: "Мы очень хотим вернуться в Украину и снова пережить эти моменты вместе с вами". И этим летом это наконец произойдет!" - говорится в объявлении выступления.

Видео дня

Стоимость билетов стартует от 1600 грн. Чтобы посетить выступление The Rasmus 19 июля, нужно заплатить 1750 грн. Абонемент на все три дня фестиваля стоит 4000 грн.

Стоимость билетов / скриншот atlasfestival.com

К слову, The Rasmus - это культовый коллектив Северной Европы, который стал популярным на весь мир в 2000-х годах. Среди самых известных хитов коллектива, фронтменом которого является Лаури Юленен, следующие: "In the Shadows", "First Day of My Life", "Sail Away", "Livin' in a World Without You".

Кстати, в 2022 году группа записала композицию "In The Shadows Of Ukraine" с украинским коллективом Kalush Orchestra, который победил на "Евровидении-2022". Впоследствии музыканты рассказали, что были поражены сотрудничеством с Kalush Orchestra, а также им очень понравилась украинская культура.

Напомним, ранее The Rasmus спели на украинском и поразили сеть. Они исполнили композицию "In The Shadows of Ukraine", которую выпустили с украинской группой Kalush Orchestra. Коллектив обнародовал видео в TikTok, где показали, как репетировали часть песни на украинском языке.

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