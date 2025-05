Коллектив выступит в рамках Atlas Festival 2025.

Легендарная финская рок-группа The Rasmus выступит в Украине во время войны. Стало известно, что они станут первыми международными участниками Atlas Festival 2025, который состоится уже этим летом в Киеве в Blockbuster Mall.

Об этом сообщили организаторы фестиваля на своей странице в Instagram. The Rasmus исполнит свои лучшие хиты 19 июля. Как известно, Atlas Festival - это один из самых известных и крупнейших музыкальных фестивалей Украины. В этом году он продлится три дня и начнется 18 июля. Следовательно, финский коллектив выступит во второй день фестиваля.

"Это тот момент, которого ждали и мы, и они. Еще на Евровидении в Турине вокалист Лаури Юльонен сказал: "Мы очень хотим вернуться в Украину и снова пережить эти моменты вместе с вами". И этим летом это наконец произойдет!" - говорится в объявлении выступления.

Стоимость билетов стартует от 1600 грн. Чтобы посетить выступление The Rasmus 19 июля, нужно заплатить 1750 грн. Абонемент на все три дня фестиваля стоит 4000 грн.

К слову, The Rasmus - это культовый коллектив Северной Европы, который стал популярным на весь мир в 2000-х годах. Среди самых известных хитов коллектива, фронтменом которого является Лаури Юленен, следующие: "In the Shadows", "First Day of My Life", "Sail Away", "Livin' in a World Without You".

Кстати, в 2022 году группа записала композицию "In The Shadows Of Ukraine" с украинским коллективом Kalush Orchestra, который победил на "Евровидении-2022". Впоследствии музыканты рассказали, что были поражены сотрудничеством с Kalush Orchestra, а также им очень понравилась украинская культура.

Напомним, ранее The Rasmus спели на украинском и поразили сеть. Они исполнили композицию "In The Shadows of Ukraine", которую выпустили с украинской группой Kalush Orchestra. Коллектив обнародовал видео в TikTok, где показали, как репетировали часть песни на украинском языке.

