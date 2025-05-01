У четырех знаков Зодиака самая плохая карма

У них обычно тяжелый путь.

Карма — не приговор, а отражение действий, мыслей и поступков, накопленных с течением времени. У некоторых знаков Зодиака она особенно тяжёлая: они чаще других сталкиваются с внутренними конфликтами, непредсказуемыми ударами судьбы и сложными отношениями.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Скорпион

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Вы часто сталкиваетесь с ситуациями разрушения, предательства и потерь. Это связано с глубинной кармой трансформации: чтобы расти, вам нужно пройти через кризис. Но именно через боль вы обретаете силу и интуицию, которые недоступны другим.

Козерог

Ваша карма связана с тяжёлой ответственностью, одиночеством и высокими ожиданиями. С самого детства вы могли чувствовать, что должны больше, чем другие. Но этот путь делает вас мудрым и даёт силу быть опорой не только себе, но и другим.

Рыбы

Вы несёте карму жертвенности и эмоционального растворения. Часто забываете о себе, помогая другим, и это приводит к внутренней опустошённости. Ваша задача — научиться отделять сострадание от саморазрушения и защищать свои границы.

Близнецы

Ваша карма — в нестабильности ума, в поверхностности и избегании глубины. Иногда вы можете манипулировать словами или чувствами других, даже не замечая этого. Судьба возвращает всё обратно, чтобы вы научились ответственности за мысли и слова.

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