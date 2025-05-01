В Украину идут дожди с грозами и градом / фото REUTERS

Вскоре в Украине ожидается ухудшение погоды. По всей стране пройдут дожди, грозы, град и усилится ветер, а также ожидаются температурные контрасты от жары до заморозков. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

"После 4 - 5 мая погодные условия станут более неустойчивыми в связи с активизацией циклонической деятельности и прохождением атмосферных фронтов с запада", - сообщил эксперт.

По его данным, ожидаются дожди различной интенсивности по всей территории страны, местами возможны грозы, град и порывы ветра.

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Средняя температура при этом будет близкой к средней многолетней норме. Однако на севере и западе Украины в отдельные дни будет значительно прохладнее, тогда как на юге возможны кратковременные периоды жары. Также преимущественно на севере и западе возможны кратковременные заморозки.

Непогода в Украине 1 мая

По состоянию на 1 мая в Украине объявлено штормовое предупреждение. Такую информацию обнародовал Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозу, днем 1 мая в центральных и северных регионах ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м/с.

Предупреждение об опасных погодных условиях первого уровня касается следующих областей:

  • Винницкая
  • Житомирская
  • Киевская
  • Черниговская
  • Сумская
  • Полтавская
  • Кировоградская
  • Днепропетровская
  • Черкасская

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