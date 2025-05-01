Вскоре в Украине ожидается ухудшение погоды. По всей стране пройдут дожди, грозы, град и усилится ветер, а также ожидаются температурные контрасты от жары до заморозков. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
"После 4 - 5 мая погодные условия станут более неустойчивыми в связи с активизацией циклонической деятельности и прохождением атмосферных фронтов с запада", - сообщил эксперт.
По его данным, ожидаются дожди различной интенсивности по всей территории страны, местами возможны грозы, град и порывы ветра.
Средняя температура при этом будет близкой к средней многолетней норме. Однако на севере и западе Украины в отдельные дни будет значительно прохладнее, тогда как на юге возможны кратковременные периоды жары. Также преимущественно на севере и западе возможны кратковременные заморозки.
Непогода в Украине 1 мая
По состоянию на 1 мая в Украине объявлено штормовое предупреждение. Такую информацию обнародовал Украинский гидрометеорологический центр.
По прогнозу, днем 1 мая в центральных и северных регионах ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м/с.
Предупреждение об опасных погодных условиях первого уровня касается следующих областей:
- Винницкая
- Житомирская
- Киевская
- Черниговская
- Сумская
- Полтавская
- Кировоградская
- Днепропетровская
- Черкасская