По словам Кривоноса, перемирие "сыграет" против Украины.

В ближайшие дни, до 9 мая, российская оккупационная армия может нанести по Украине, в частности по Киеву, мощный "упреждающий" удар. Об этом генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос сказал в эфире "Фабрики новостей".

"Если хочешь чего-то достичь, меньше рассказывай, что именно делаешь", - сказал эксперт.

По его мнению, в ближайшие дни от Кремля в адрес Украины надежный своеобразный "посыл" - будет осуществлена массированная атака.

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"В ближайшие дни они захотят нанести мощный авиационно-ракетный удар по Украине, в том числе по Киеву. Для того, чтобы потом сказать - если вы полезете на Красную площадь 9 мая, то мы тогда применим в несколько раз больше. То есть, сила на силу. Они будут пытаться показать, что мы чего-то боимся", - сказал Кривонос.

По его словам, такие действия Москвы не сработают, потому что, несмотря на постоянные удары по украинским населенным пунктам, страха у украинцев нет. Есть горе, трагедия, ненависть, желание отомстить, но страха нет.

Кривонос добавляет, что ни одно перемирие, начиная с 2014 года, не принесло пользы Украине, всегда такие паузы враг использовал против украинских военных. Он говорит, что, например, в 2014 году перемирие, которые объявляла украинская власть, играло против ВСУ, которые в то время наступали на нескольких направлениях.

"Надо понимать, что политики пиарятся, а воюют военные. Так вот - чтобы победить в войне, надо военным дать максимальную возможность воевать", - отмечает офицер.

Также военного спросили, как могут отреагировать другие страны, в частности Китай, если ВСУ будут атаковать 9 мая Москву.

"Они никак не отреагировали, когда россияне взорвали Каховскую ГЭС, или, когда россияне убивали мирное население Бучи, Ирпеня. Почему мы пытаемся быть джентльменами во время войны, где враг сильнее, коварнее? Почему должны играть каких-то честных рыцарей? Против нас воюют профессиональные негодяи, манипуляторы, провокаторы, а мы пытаемся под кого-то подстраиваться. Что Китай нам что-то дал, чтобы мы могли выиграть в этой войне? Китай оказывает помощь Российской Федерации, чтобы она могла наносить удары по нашим городам и селам...", - подчеркнул Криволап.

"Перемирие" от Путина

Как писал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин объявил "перемирие" по случаю 80-летия победы в "Великой отечественной войне". В частности, по решению Путина, с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что речь идет не о предложении перемирия, а об ультиматуме Кремля.

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