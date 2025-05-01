Администрация Трампа, похоже, переходит с пророссийских позиций на более дружественные к Украине.

После подписания соглашения об ископаемых видим изменения в отношении президента США Дональда Трампа к Украине. Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко на брифинге.

"С политической точки зрения, я считаю, что подписание этого соглашения это успех. Это мы уже видим из-за изменений в отношении Трампа. Сегодня было заявление о том, что он готов на 50 млн долларов продать вооружение Украине, то есть мы видим определенные сдвиги", - отметил он.

При этом добавил, что ранее речь шла о том, что цель подписания соглашения об ископаемых, была в том, чтобы получить гарантии безопасности.

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"А сейчас, я так понимаю, цель заключается в том, чтобы администрация Трампа более благосклонно относилась к Украине и продолжала оказывать помощь. И это в определенной степени можно назвать политической гарантией безопасности. Надо учитывать мировоззрение Трампа, как он смотрит на это соглашение. Он смотрит так, что сейчас в Украине будут американские интересы, которые надо защищать", - подчеркнул Мережко.

По его словам, это дает Трампу аргументы перед его избирателями о необходимости оказания помощи Украине.

Соглашение о добыче украинских ресурсов

Как сообщал УНИАН, этой ночью США и Украина подписали соглашение о совместной разработке украинских природных ресурсов. Министр экономики Юлия Свириденко пояснила, что речь идет о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Отмечалось, что в подписанном соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Реализация соглашения позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям.

После подписания соглашения об ископаемых президент США Дональд Трамп впервые одобрил продажу оружия Украине.

Государственный департамент США передал в Конгресс сообщение о лицензии на экспорт оружия Украине. Как говорится на сайте Конгресса, сумма контакта - 50 млн долларов или более.

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