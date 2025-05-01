Вместо реформ: начальник Нацакадемии сухопутных войск Качур будет 'проверять' у курсантов пресс, - эксперт

В Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного собираются провести конкурс на самый эстетичный пресс среди военнослужащих. Об этом сообщил эксперт Александр Кочетков, он опубликовал в Facebook копию соответствующего распоряжения начальника академии полковника Романа Качура.

По его мнению, после скандала с предыдущим руководителем академии Качур как новый руководитель должен был бы сосредоточиться на проведении служебного расследования и принять меры для недопущения подобного в будущем, но вместо этого Качур "решил заняться культуризмом".

"Но не сам - это было бы полбеды, а нагрузить курсантов и курсанток. Есть настоящее распоряжение (даты на фото я замазал). Конкурсантам предписано участвовать с голым торсом, конкурсанткам - в спортивных топах. На первом этапе кубики пресса будут демонстрировать онлайн, в финале - наглядно перед жюри", - написал Кочетков.

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Главная проблема конкурса заключается в том, что второй тур предусматривает сбор большого количества военнослужащих в одном месте, что в условиях российских обстрелов может закончиться трагедией. "Есть мнение, что культуризм как таскание железа в зале приводит к отупению. Это абсолютно ошибочное мнение. Но не в нашем случае", - написал Кочетков.

Он также добавил, что наличие пресса никак не коррелируется с функционалом профессиональных офицеров, которых должна готовить академия. Командиры допускают ошибки во время боевых действий, в том числе и потому, что в учебных заведениях вместо адекватной подготовки иногда занимаются "глуповатой показухой".

"У меня более 60 лет спортивного стажа. И я точно знаю, что кубики пресса готовятся на кухне: держишь диету - будут, нет - нет. Поэтому рельефный пресс - это для пляжа, а не для фронта, потому что он почти ничего не говорит о силе, выносливости и других качествах боевого офицера", - говорится в заметке.

Напомним, Роман Качур возглавил львовскую Национальную академию сухопутных войск 19 января 2025 года. До него академию почти 20 лет возглавлял генерал-лейтенант Павел Ткачук. Его увольнению предшествовали жалобы курсантов на травлю, унижения, буллинг, отсутствие лекарств в медпункте, низкое качество питания и "ротную кассу", когда курсантам приходилось скидываться на покупку принтера, бумаги, моющих средств.